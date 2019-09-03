Украинские фильмы покажут на главном кинофестивале Северной Америки

Автор: Фото предоставлено Валентином Васяновичем Андрей Рымарук (слева) и Василий Антоняк в фильме "Атлантида" играют военных, вернувшихся на родной Донбасс после освобождения от оккупантов. Лента примет участие в Международном кинофестивале в Торонто

3 украинских фильма покажут на Международном кинофестивале в Торонто, Канада. Является крупнейшим в Северной Америке. Продлится 5-15 сентября.

В секции Contemporary World Cinema будет представлена ​​лента "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. Действие происходит в 2025 году на освобожденном от оккупантов Донбассе. Главные роли исполнили ветераны войны: логист фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, основательница тренингового центра тактической медицины Tac Cat Людмила Билека, бывший боец ​​батальона "Айдар" Василий Антоняк.

В программу Special Presentation отобрали историческую драму "Окрашенный птенец" чешского режиссера Вацлава Маргоула. Фильм совместного производства Чехии, Словакии и Украины. Действие происходит во время Второй мировой. Пытаясь спасти сына от нацистов, еврейская пара отправляет его к родственникам в деревню. Но тетя мальчика внезапно умирает, и он вынужден скитаться по Восточной Европе. Почти везде встречает враждебность, насилие, по сюжету.

В рамках короткометражной программы Short Cuts покажут картину "Анна" израильского режиссера Декеля Беренсона, который живет и работает в Лондоне. Лента совместного производства Украины, Израиля и Великобритании. Главная героиня - мать-одиночка среднего возраста. Работает на мясоперерабатывающем комбинате. Живет в старой запущенной квартире. Хочет изменений, мечтает о лучшей жизни для себя и 16-летней дочери. По радио слышит рекламу вечеринки, которые устраивают для иностранцев, путешествующих в поисках любви. Решает посетить мероприятие, по сюжету.

Также на кинорынке фестиваля будет функционировать Украинский стенд, который ознакомит посетителей с возможностями кинопроизводства в нашей стране.

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Международный кинофестиваль в Торонто проводится с 1976 года. Главная награда - Приз зрительских симпатий - присуждается по результатам зрительского голосования. В прошлом году победителем стала биографическая драмедия "Зеленая книга" американского режиссера Питера Фаррелли. В феврале этого года фильм получил три премии "Оскар" - за "лучший фильм", "лучшую мужскую роль второго плана" и "лучший оригинальный сценарий". Мировая премьера лент "Атлантида" и "Окрашенный птенец" состоялась на 76-м Венецианском международном кинофестивале. Проходит на итальянском острове Лидо с 28 августа по 7 сентября. Фильм "Анна" показали на 72-м Каннском международном кинофестивале. Длился 14-25 мая на юге Франции.