Украинская певица усомнилась в шансах Меловина на Евровидении

Alyosha прокомментировала шансы Меловина на Евровидении. Фото: lux.fm

Украинская певица Alyosha, которая представляла Украину на Евровидении 2010 года, прокомментировала свое отношение к нынешнему участнику Меловину.

"Честно говоря, мне кажется, что шансов на победу у него нет. Мне кажется, там есть представители посильнее. Но все зависит от того, как Меловин себя проявит именно на выступлении, поэтому держим за него кулачки", - сказала певица в интервью для NewsOne.

Меловин выступит во втором полуфинале, который состоится в Лиссабоне сегодня. После этого станет известно, выйдет ли певец в финал.

Alyosha будет комментировать полуфинал вместе с Тимуром Мирошниченко в эфире канала UA: Первый. В финале ее заменит певица Джамала.

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Первый полуфинал Евровидения состоялся 8 мая. В финал конкурса вышли представители 10 стран: Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.