Украинка снялась в клипе "Ленинград"

 
Ексклюзивы
1/5
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
Просмотров: 1359
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 4410
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 2997
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2115
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7524
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1143
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4645
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2970
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2772
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2448
Фото
Все фото
16
11
8
3
21
Опера GAZ возродит на сцене авангард 1920-х
Опера GAZ возродит на сцене авангард 1920-х
&quot;Под пиво пойдет&quot;: в Украине и за рубежом обсуждают сериал &quot;Чернобыль&quot;
"Под пиво пойдет": в Украине и за рубежом обсуждают сериал "Чернобыль"
Анджелина Джоли резала себя ножом
Анджелина Джоли резала себя ножом
3D-модель энергоблока из сериала &quot;Чернобыль&quot; создали украинцы
3D-модель энергоблока из сериала "Чернобыль" создали украинцы
Прошел фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con
Прошел фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con
Видео
Все видео
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский мужской хор
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский мужской хор
Космическая гонка между США и СССР не прекратилась: вышел трейлер первого сериала стриминг-сервиса Apple
Космическая гонка между США и СССР не прекратилась: вышел трейлер первого сериала стриминг-сервиса Apple
Бейонсе заговорила в трейлере фильма "Король Лев"
Бейонсе заговорила в трейлере фильма "Король Лев"
Alekseev в новом клипе "Целуй" показал, что взрослеет
Alekseev в новом клипе "Целуй" показал, что взрослеет
"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер
"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер
Интервью
1/5
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 144
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 441
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 954
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3546
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31609
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 1089
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
среда, 05 июня 2019 14:58

Украинка снялась в клипе "Ленинград"

  Комментировать
Украинка снялась в клипе &quot;Ленинград&quot;
Украинка Мария Стопник в клипе i_uss группы "Ленинград". obozrevatel.com

Российская группа "Ленинград" презентовали клип i_uss. По сюжету три подруги развлекаются в клубе, употребляют наркотики. Одна из них видит на танцплощадке Иисуса Христа. Это вызывает у нее еще ряд религиозных галлюцинаций. Девушка видит апостолов, рождает IPad от непорочного зачатия, вода превращается в вино.

В начале видео является предупреждение, что группа не хотела оскорбить чувства верующих. "Мы уважаем все религии и вероисповедания, а также тех людей, в чьей жизни вера в Бога занимает важное место. Этот клип - сатирическое художественное произведение без скрытых каверзных смыслов ", - говорится в Дисклеймер.

Режиссером выступил украинец Леонид Колосовский. Главную роль сыграла участница 8-го сезона украинского шоу "X-Фактор" Мария Стопник из Тернополя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Группа "Ленинград" представила эпатажный клип

Вокалист группы "Ленинград" Сергей Шнуров часто критикует российские власти в сатирических стихах в соцсети Instagram. Последний выпад артиста был на новость о том, что в России открывают по три новых церкви в сутки.

"За сутки три, что символично

И даже канонично строго.

Пусть никто не хватает нам жилищ, но

Где же Богу жить, ей-богу ", - написал Сергей Шнуров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинка снялась в клипе "Ленинград"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июня

Открыли крупнейшую в истории выставку

Самое читаемое
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 15 Просмотров: 38361
&quot;Исчезли&quot; 12% выпускников крымских школ
"Исчезли" 12% выпускников крымских школ Просмотров: 19945
Звезды &quot;Беверли-Хиллз&quot; загорали среди небоскребов в бикини
Звезды "Беверли-Хиллз" загорали среди небоскребов в бикини
6
 Просмотров: 14635
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
 5 Просмотров: 12924
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
 Просмотров: 10953
Культура
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский мужской хор
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский мужской хор
 Просмотров: 27
Опера GAZ возродит на сцене авангард 1920-х
Опера GAZ возродит на сцене авангард 1920-х
16
 Просмотров: 18
"Под пиво пойдет": в Украине и за рубежом обсуждают сериал "Чернобыль"
"Под пиво пойдет": в Украине и за рубежом обсуждают сериал "Чернобыль"
11
 Просмотров: 450
"Чернобыль" открыл людям правду - журналист
"Чернобыль" открыл людям правду - журналист Просмотров: 486
Неделя швейцарского кино пройдет в Киеве
Неделя швейцарского кино пройдет в Киеве Просмотров: 72
Больше всего комментируют
15
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
13
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
5
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
3
Была "агентом Кремля": новая пресс-секретарь Зеленского сделала неожиданное заявление
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
Голосов: 860
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua