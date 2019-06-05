Украинка снялась в клипе "Ленинград"

Российская группа "Ленинград" презентовали клип i_uss. По сюжету три подруги развлекаются в клубе, употребляют наркотики. Одна из них видит на танцплощадке Иисуса Христа. Это вызывает у нее еще ряд религиозных галлюцинаций. Девушка видит апостолов, рождает IPad от непорочного зачатия, вода превращается в вино.
В начале видео является предупреждение, что группа не хотела оскорбить чувства верующих. "Мы уважаем все религии и вероисповедания, а также тех людей, в чьей жизни вера в Бога занимает важное место. Этот клип - сатирическое художественное произведение без скрытых каверзных смыслов ", - говорится в Дисклеймер.
Режиссером выступил украинец Леонид Колосовский. Главную роль сыграла участница 8-го сезона украинского шоу "X-Фактор" Мария Стопник из Тернополя.
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Вокалист группы "Ленинград" Сергей Шнуров часто критикует российские власти в сатирических стихах в соцсети Instagram. Последний выпад артиста был на новость о том, что в России открывают по три новых церкви в сутки.
"За сутки три, что символично
И даже канонично строго.
Пусть никто не хватает нам жилищ, но
Где же Богу жить, ей-богу ", - написал Сергей Шнуров.
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