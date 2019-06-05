Украинка снялась в клипе "Ленинград"

Украинка Мария Стопник в клипе i_uss группы "Ленинград". obozrevatel.com

Российская группа "Ленинград" презентовали клип i_uss. По сюжету три подруги развлекаются в клубе, употребляют наркотики. Одна из них видит на танцплощадке Иисуса Христа. Это вызывает у нее еще ряд религиозных галлюцинаций. Девушка видит апостолов, рождает IPad от непорочного зачатия, вода превращается в вино.

В начале видео является предупреждение, что группа не хотела оскорбить чувства верующих. "Мы уважаем все религии и вероисповедания, а также тех людей, в чьей жизни вера в Бога занимает важное место. Этот клип - сатирическое художественное произведение без скрытых каверзных смыслов ", - говорится в Дисклеймер.

Режиссером выступил украинец Леонид Колосовский. Главную роль сыграла участница 8-го сезона украинского шоу "X-Фактор" Мария Стопник из Тернополя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Группа "Ленинград" представила эпатажный клип

Вокалист группы "Ленинград" Сергей Шнуров часто критикует российские власти в сатирических стихах в соцсети Instagram. Последний выпад артиста был на новость о том, что в России открывают по три новых церкви в сутки. "За сутки три, что символично И даже канонично строго. Пусть никто не хватает нам жилищ, но Где же Богу жить, ей-богу ", - написал Сергей Шнуров.