Украина все же поедет на популярный музыкальный конкурс

В 2017 году Украину на песенном конкурсе представила Анастасия Багинская, которая заняла 7-е место. ФОТО: YouTube

Украина примет участие в детском Евровидении несмотря на отсутствие необходимых средств.

Первый этап отбора - национальный - не будут транслировать по телевидению, чтобы уменьшить расходы на конкурс в условиях недофинансирования, сообщила Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Вместе с тем проблема уплаты взносов в Европейский вещательный союз и за участие в детском Евровидении остается открытой - НСТУ обязалась уплатить их осенью. Денег пока нет и на международный этап конкурса, добавила телерадиокомпания.

В ноябре 2018 года детское Евровидение состоится в белорусском Минске.

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Украина участвует в конкурсе с 2006 года. Ранее НСТУ заявляла, что в 2018 году Украина на детское Евровидение не поедет именно из-за нехватки финансирования. На вещатель выделили только 776 млн грн, что вдвое меньше гарантированной законом суммы. Согласно ЗУ "Об общественном телевидении и радиовещании Украины", бюджет НСТУ должен составлять 1,54 млрд грн.