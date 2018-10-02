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вторник, 02 октября 2018 11:45

Сюжет популярного сериала будут менять зрители

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Сюжет популярного сериала будут менять зрители
Каждая серия "Черного зеркала" имеет своих отдельных персонажей. На один из эпизодов могут повлиять зрители. Фото: Fan Fest

Американская компания Netflix работает над технологией интерактивного телевидения.

Читатели стриминговои платформы смогут влиять на сюжет сериалов, пишет Bloomberg.

Первым сериалом, ход которого смогут изменить зрители, станет "Черное зеркало". Один из эпизодов нового сезона, который выйдет до конца 2018-го, планируют сделать интерактивным. В дальнейшем сервис хочет создать формулу, которая позволит влиять на любое количество серий.

Netflix планирует сделать "большую ставку" на технологию интерактивного телевидения, сочетая видеоигры с традиционным телевидением, чтобы увеличить свою популярность в мире.

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2017-го СМИ сообщали, что эксперты Netflix компании выясняют, насколько идея интерактивного вовлечения в сюжет будет интересной для взрослых. Ранее подобные решения применяли в детских мультсериалах - Puss in Book: Trapped in an Epic Tale и Buddy Thunderstruck. Зрители могли влиять на развитие сюжета и на его концовку.

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