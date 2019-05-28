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вторник, 28 мая 2019 16:02

Шумная и пафосная: как основали музыкальную премию "Грэмми"

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Шумная и пафосная: как основали музыкальную премию &quot;Грэмми&quot;
Премию ежегодно определяют в 78 категориях в 30 музыкальных жанрах члены "Академии звукозаписи" Фото: Politeka

В этот день в США основали Национальную академию грамзаписи, которая вручает премию "Грэмми". Это самая престижная музыкальная награда в мире. В этом году ее будут вручать 62-й раз.

"Грэмми" для современной музыки - как "Оскар" для кинематографа. Сначала представляла собой корпоративную награду, которой отмечались лучшие по профессии в 28 категориях, но скоро приобрела пафос и размах.

Премию ежегодно определяют в 78 категориях в 30 музыкальных жанрах члены "Академии звукозаписи". За лучших музыкантов голосуют успешные и признанные артисты и звукоинженеры. В жюри были Джон Бон Джови, Принц, Пол Саймон, Нора Джонс и Бейонсе.

Членство в Академии бывает двух типов: обычные участники и участники "с правом голоса". Последние играют ключевую роль в распределении статуэток "Грэмми".

Самыми престижными номинациями считают "Лучший альбом года", "Лучшая запись года", "Лучшая песня года" и "Лучший новый исполнитель". На рассмотрение принимают произведения, вышедшие в США между 1 октября и 30 сентября следующего года. Попасть в первичный отбор может любая песня или альбом, которые можно приобрести на территории США. Музыкантам достаточно загрузить работы для продажи на сервисы CDBaby.com или Amazon, иметь их в ротациях радиостанций или продавать CD путем прямой почтовой рассылки. Еще лучше - иметь CD в розничной продаже. Для попадания в первичный отбор нужно получить рекомендации трех участников академии без права голоса. Заявлять свои работы могут отдельные музыканты, группы и рекорд-лейблы.

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Все работы, присланные в академию звукозаписи через интернет или обычной почтой на CD, проходят первичную оценку 150 экспертов. Они определяют, в правильную ли категорию заявлена работа и составляют списки для голосований. Их рассылают всем членам с правом голоса. Рекорд-лейблы в голосованиях не участвуют. На втором этапе из всех работ отбирают 5 финалистов для каждой категории. Какая-то из этих работ на праздничной ежегодной церемонии получает статуэтку в виде граммофона.

Сейчас членом академии может стать практически каждый. Даже с правом голоса. Заполнить онлайн форму на сайте Grammy365.com, заплатить вступительный взнос, получить ответы на вопросы по адресу [email protected] Услуга стоит $150 за годовое членство. Можно оформить сразу на 3-5 лет. Это дает право выдвигать на премию себя, друзей и участвовать в голосовании в нескольких категориях на выбор.

Лауреатами "Грэмми" становились выходцы из Украины - Руслан Сирота, Давид Ойстрах, Святослав Рихтер, Григорий Пятигорский, Владимир Горовиц и Натан Мильштейн.

В Лас-Вегасе, США, состоялась церемония вручения музыкальной премии Billboard Music Awards 2019. Назвали лучших исполнителей года по версии американского издания Billboard. Больше всего наград получил канадский рэпер Дрейк. Его отметили в 12 номинациях, в том числе как лучшего артиста и лучшего рэп-артиста.

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Дата
28
мая

Шумная и пафосная: как основали музыкальную премию "Грэмми"

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