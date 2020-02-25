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вторник, 25 февраля 2020 12:59

"Страсти Христовы" собрали $622 млн

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&quot;Страсти Христовы&quot; собрали $622 млн
Мел Гибсон на сьемочной площадке. Фото: Vanity Fair

Премьера фильма "Страсти Христовы" Мела Гибсона состоялась в США 25 февраля 2004-го.

Это был первый день католического Великого поста. Фильм рассказывает о последних 44 часах жизни Иисуса Христа.

Гибсон зарабатывал по $20 млн за фильм, когда решил снимать "Страсти Христовы". За него не получил гонорара. Фильм снимали на основе дневников Анны Екатерины Эммерих XVIII в.

Гибсон говорил, что фильм был для него одним из главных дел жизни. Он сам искал места для съемки в Италии и человека, который мог бы перевести сценарий на арамейський. Сначала планировал показывать фильм без субтитров. Но потом передумал.

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За год до выхода фильма Гибсона стали обвинять в антисемитизме. Мол, фильм будет разжигать ненависть к евреям. Гибсон все обвинения отвергал. В июле 2006-го его арестовали за вождение в нетрезвом состоянии. В отчете полицейского говорится, что Гибсон делал антисемитские замечания офицеру. Актер это подтвердил и извинился. Христианские критики осуждали фильм, потому что дневники Эммерих отличаются от Нового Завета.

Бюджет фильма составляет $30 млн. Большинство Гибсон вкладывает сам. Но не может найти компанию-дистрибьютора. В конце концов соглашается Newmarket Films. На большие заработки не надеются. "Страсти Христовы" собрали $622 млн.

Мел Гибсон (1956) - австралийско-американский актер, режиссер, сценарист и продюсер, лауреат двух премий "Оскар" и премии "Золотой глобус" (1996) за режиссерскую работу над драмой "Храброе сердце". Почетный офицер ордена Австралии.

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Дата
25
февраля

"Страсти Христовы" собрали $622 млн

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