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вторник, 15 октября 2019 13:50

Стало известно, кто сыграет Женщину-кошку в новом "Бэтмене"

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Американская актриса и модель Зои Кравиц сыграет Женщину-кошку в новом фильме "Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза. Лента станет 10-й киноадаптацией комиксов DC.

Автор: hollywoodreporter.com
  Зои Кравиц — 30-летняя дочь музыканта Ленни Кавица.
Зои Кравиц — 30-летняя дочь музыканта Ленни Кавица.

Грабитель убивает родителей Брюса Уэйна на его глазах. Парень создает супергеройский костюм человека-летучей мыши и под именем Бэтмен посвящает себя борьбе с преступностью. Не обладает сверхчеловеческими способностями, в отличие от других героев комиксов.

Бэтмен — супергерой, впервые появился в 27-м выпуске Detective Comics в мае 1939-го. Его сыграет англичанин Роберт Паттинсон. Врага Бэтмена, уголовного гения Пингвина — американец Джон Гилл. Роль комиссара полиции Джеймса Гордона получил Джеффри Райт.

Премьера запланирована на 25 июня 2021-го.

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Зои Кравиц — 30-летняя дочь музыканта Ленни Кавица. Его дедушка был выходцем из украинской еврейской семьи, переехавшей в Нью-Йорк. А прадед — коренным киевлянином.

Известна ролями в фильмах "Безумный Макс: Дорога ярости", "Дивергент", "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" и в сериале "Большая маленькая ложь".

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