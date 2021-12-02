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четверг, 02 декабря 2021 11:57

Spotify опубликовал рейтинг популярнейших в Украине исполнителей

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Музыкальный сервис Spotify опубликовал рейтинг исполнителей, которых больше всего слушали в Украине.

Возглавляет список российский рэпер Моргенштерн, говорится в сообщении.

Далее в рейтинге: kizaru, Скриптонит, Big Baby Tape, OG Buda, Soda Luv, Mayot, "Король и Шут", Pharaoh, GONE.Fludd.

Только казахстанский рэпер Скриптонит не из России. Украинских исполнителей в рейтинге нет. Старая рок-группа "Король и Шут" могла попасть в топ в результате флешмоба фанатов. Они постоянно слушали их песню "Кукла колдуна".

В топ-20 популярных среди украинцев музыкантов попал канадский певец The Weeknd.




Google Украина опубликовала рейтинг видео на YouTube, которые собрали больше всего просмотров от украинских пользователей. Набольшее количество просмотров набрало видео российского политика Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина возле Геленджика.

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