Создатель "Черного зеркала" снимет псевдодокументалку о пандемии 2020-го

Создатель сериала "Черное зеркало" Чарли Брукер написал первый драфт нового проекта для Netflix. Это псевдодокументалка про 2020 год. Фото: BBC

Создатель сериала "Черное зеркало" Чарли Брукер готовит проект для стриминговой платформы Netflix. Это псевдодокументалка о пандемии коронавируса.

"Чарли Брукер написал первый черновик фильма о 2020 годе. Это для Netflix. Играю историка, у которого берут интервью год спустя. Рассказывает о минувших событиях. Я на самом деле очень отпугиваю и отталкиваю в этой роли. Вам понравится мой парик ", - говорит Хью Грант в интервью журналу New York. Исполнит главную роль. Сейчас снимается с Николь Кидман в мини-сериале от HBO "Уничтожение".

Чарли Брукер - бывший колумнист The Guardian. Сосредоточился на теме Covid-19, а именно реакции общества на болезнь и ее освещении в новостях. Сделал об этом шоу для BBC Antiviral Wipe. Спродюсировала партнерша по "Черному зеркалу" Аннабель Джонс.

Это первый проект Брукера в рамках договора с Netflix стоимостью $100 млн. Направлена на усиления влияния стриминговой платформы в Великобритании.

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Сюжет, актерский состав и дату выхода 6-го сезона "Черного зеркала" пока не сообщили. Пятый сезон вышел летом 2019-го. Основной сюжетный мотив многосерийки - влияние современных технологий на повседневную жизнь. В актерский состав вошли Энтони Маки, Эндрю Скотт, Яхья Абдул Матин II и певица Майли Сайрус. Первая серия "Обломки" рассказывает о водителе такси, у которого весь день начинает идти наперекосяк. Вторая серия "Впечатляющие гадюки" посвящена потенциальной супружеской измене с помощью сервиса для знакомств. Третья серия "Рейчел, Джек и Эшли тоже" рассказывает о фанатке поп-звезды, которую играет Майли Сайрус. Девушка пытается связаться со своим кумиром, используя высокотехнологичную куклу.