Сотрудничество с PornHub: актриса Disney забросила детские сериалы и сняла порно

Фото: @bellathorne

Американская актриса 21-летняя Белла Торн, которая раньше снималась в сериалах от Disney, дебютировала в первой режиссерской работе. Девушка сняла порнографический фильм.

Торн сотрудничала с порно-порталом PornHub. Главные роли достались порнозвездам Абелле Дейнджер и Small Hands. Лента получила название "Она и Он".

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"Съемки проходили довольно интересно. Мы снимали секс в реальном времени, никогда не было такого опыта. Атмосфера была довольно забавной", - прокомментировала Торн.

По словам актрисы, ее фильм "Она и Он" - это исследование отношений между мужчиной и женщиной, которые борются за власть и доминирование.

"Если вы считаете, что порно - это нечто неуместное и причиняет вам дискомфорт, мне очень жаль, но не заставляйте других людей чувствовать себя виноватыми за то, что нравится им", - поделилась с подписчиков Белла.

Девушка представит свой первый фильм на Ольденбургском кинофестивале в Германии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от abella danger (@dangershewrote) 14 Авг 2019 в 10:12 PDT

Недавно стало известно, что стриминговый сервис Netflix опубликовал первый сезон сериала "Голый режиссер". Лента рассказывает о японского режиссера Тору Мураниси, который совершил революцию в порноиндустрии в конце ХХ века.