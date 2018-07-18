Соблазнительная Даша Астафьева с Зибровым снимутся в звездной украинской комедии

Автор: Liza.ua В Украине снимут комедию «Продюсер»: роли сыграют Астафьева, Зибров, Барский и Подкопаева

В Киеве снимут комедийное роуд-муви под названием "Продюсер". В нем сыграют украинские звезды.

В украинской комедии "Продюсер" снимутся украинские певцы Даша Астафьева и Павел Зибров, пишет kinoafisha.

Проект будущего фильма представили на Летнем кинорынке во время Одесского кинофестиваля. Кроме певицы Даши Астафьевой, ведущего Алексея Дурнева и певца Павла Зиброва, роли в фильме также исполнят певица Мишель Андраде, телеведущий Никита Добрынин, спортсменка Лилия Подкопаева, комик Борис Барский, "Мисс Украина" Александра Кучеренко, дизайнер Андре Тан и другие.

Выход фильма "Продюсер" в украинский прокат запланирован на март 2019 года. Дистрибьютор - компания Ukrainian Film Distribution (UFD).

По сюжету, самоуверенный молодой кинопродюсер потратил на вечеринки все деньги, которые получил на будущий фильм. Съемка его ленты начинается уже завтра, а платить за нее ничем, поэтому главный герой должен найти средства.

"В фильме очень хороший эксклюзивное юмор от создателей "Камеди клаб" и "Лиги смеха", - сказал комик Борис Барский.

Съемки стартуют в августе и пройдут в Киеве и Киевской области.

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Постпродакшн фильма начнется в октябре. Режиссером станет клипмейкер Сергей Уэйн. Производством будет заниматься компания Firework Sound.

Украинский певец Олег Винник будет сочетать концерты с преподавательской деятельностью. Артист стал преподавателем Кафедры шоу-бизнеса Киевского Университета культуры.