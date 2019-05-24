"Слуга народа" продался России

Сериал "Слуга народа" купила российская компания. Фото: Politeka.net

Права на сериал "Слуга народа", в котором главную роль сыграл президент Украины Владимир Зеленский, купила российская компания "Яндекс".

Представитель заявил, что они получили эксклюзивные права на проект для показа в интернете в России. Но, по уточненным данным, сериал может купить любая другая компания, пишет prm.ua.

Пока сериал транслирует только "Кинопоиск" по подписке. Ранее была доступна бесплатная версия на Youtube, но за два дня до покупки прав российским "Яндексом", канал заблокировали.

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Представитель студии "95 квартал", которая и создала проект, сообщил, что студия никакого отношения к продажам не имеет. Этим занимается шведская компания Eccho Rights. Но подтвердил, что они закрыли показ сериала на Youtube.

Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" хочет обеспечить каждого гражданина смартфонами для народного голосования.