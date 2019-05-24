"Слуга народа" продался России

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 1692
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 2979
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 2385
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3096
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5463
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16302
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 567
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2691
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5904
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1773
Фото
Все фото
5
12
22
13
14
Украинский иллюстратор создала необычную декабря
Украинский иллюстратор создала необычную декабря
Выйдет графический роман о Революции достоинства и войне на Донбассе
Выйдет графический роман о Революции достоинства и войне на Донбассе
&quot;Это вояки, крошка&quot; - как работает ветеранская палатка на &quot;Книжном Арсенале&quot;
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
Видео
Все видео
Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером
Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
Пять украинских фильмов, которые запрещала советская власть
Пять украинских фильмов, которые запрещала советская власть
Стартовал "Книжный Арсенал"
Стартовал "Книжный Арсенал"
Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон" по одноименному сериалу
Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон" по одноименному сериалу
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Просмотров: 171
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 4320
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2691
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 603
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1305
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
24 мая 2019
Просмотров: 72
Травень
– Ох і цвіте! Як самашеччий! Хто це мені казав? Хоча що тут думати – так говорити міг тільки один чоловік. Він і говорив, важко ...
пятница, 24 мая 2019 18:08

"Слуга народа" продался России

  Комментировать
&quot;Слуга народа&quot; продался России
Сериал "Слуга народа" купила российская компания. Фото: Politeka.net

Права на сериал "Слуга народа", в котором главную роль сыграл президент Украины Владимир Зеленский, купила российская компания "Яндекс".

Представитель заявил, что они получили эксклюзивные права на проект для показа в интернете в России. Но, по уточненным данным, сериал может купить любая другая компания, пишет prm.ua.

Пока сериал транслирует только "Кинопоиск" по подписке. Ранее была доступна бесплатная версия на Youtube, но за два дня до покупки прав российским "Яндексом", канал заблокировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После выборов в Украине Россия заблокировала сериал "Слуга народа"

Представитель студии "95 квартал", которая и создала проект, сообщил, что студия никакого отношения к продажам не имеет. Этим занимается шведская компания Eccho Rights. Но подтвердил, что они закрыли показ сериала на Youtube.

Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" хочет обеспечить каждого гражданина смартфонами для народного голосования.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Слуга народа" продался России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
мая

"Нью-Йорк Айлендерс" начал легендарную серию в Кубке Стэнли

На стадионе погибли более 300 болельщиков

Самое читаемое
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
8
 Просмотров: 60737
Луценко говорит, что будет генпрокурором и &quot;не прогнет позвоночник&quot;
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
 4 Просмотров: 57702
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 3 Просмотров: 30475
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 24469
Создали &quot;словарь Зеленского&quot;
Создали "словарь Зеленского" 2 Просмотров: 16344
Культура
В финальной серии "Игры престолов" заметили киноляп
В финальной серии "Игры престолов" заметили киноляп Просмотров: 657
Украинский иллюстратор создала необычную декабря
Украинский иллюстратор создала необычную декабря
5
 Просмотров: 747
Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером
Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером
 Просмотров: 1008
Выйдет графический роман о Революции достоинства и войне на Донбассе
Выйдет графический роман о Революции достоинства и войне на Донбассе
12
 Просмотров: 315
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
22
 Просмотров: 2979
Больше всего комментируют
15
Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией
5
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
5
У Порошенко хотят конфисковать все имущество
4
Вакарчук раскритиковал "референдумы" от Администрации Зеленского
4
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Голосов: 810
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua