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вторник, 08 марта 2022 18:25

"Слова "Россия" и "русские" для всего мира стали токсичными, ругательными" - писатель Борис Акунин

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&quot;Слова &quot;Россия&quot; и &quot;русские&quot; для всего мира стали токсичными, ругательными&quot; - писатель Борис Акунин
Борис Акунин рассказал, что думаю о войне России против Украины. Фото - Факты

После начала полномасштабной войны в Украине – Россия становится государством-изгнанником. Это отразится как на финансовом, так и на имиджевом, репутационном состоянии государства. Отношение к государству-агрессорке во всем мире сейчас гораздо хуже, чем было во время "холодной войны" (глобальная геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация между Советским Союзом и его союзниками с одной стороны и США, странами Западной Европы и их союзниками с другой, длившаяся с середины 1940-х до начала 1990-х годов - Gazeta.ua).

Об этом в интервью российскому телеведущему Юрию Дудю рассказал культовый русский писатель Борис Акунин.

Автор детективных и исторических романов отметил, что Россия должна заплатить за то, что она сейчас делает в мирной Украине.

"За все придется платить. Когда приезжают какие-то люди на каких-то железяках, разрушают дома – кто за это будет платить?" – сказал Акунин.

Также он подчеркнул, что сейчас само слово Россия стало в мире почти ругательным.

"Такой степени неприятия русского в мире не было никогда, даже во времена "Холодной войны" по отношению к СССР. Потому что тогда в СССР были какие-то друзья, какая-то левацкая интеллигенция, которая фрондировала у себя дома и дружила с Москвой. Сейчас Россия осталась в полной мере в изоляции, даже какой-нибудь путинско-кадыровский друг Депардье (актер Жерар Депардье имеет российское гражданство - Gazeta.ua) от нее шарахается", - сказал писатель.

Акунин подчеркнул, что в ближайшее время ни один культурный продукт, произведенный в РФ, не будут покупать.

"Закрываться фестивали, книги авторов не будут читать, никто не будет покупать российские фильмы. И даже если это не большая цена за то, что сейчас происходит - жителей РФ это очень огорчит", - подчеркнул писатель.

Украинская писательница Оксана Забужко рассказала о том, что отношение Европы и мира к Украине меняется. Война, которую Россия ведет в Украине, заставила Запад принимать уже давно назревшие решения.

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