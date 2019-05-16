"Симпсоны" напророчили конец "Игры престолов"

Персонажи "Игры престолов" в стиле "Симпсонов". Фото: 7kingdoms.ru

Американский мультсериал "Симпсоны", который стал самым длинным мультипликационным фильмом в истории кинематографа, много раз предсказывал события в мире.

Мультик напророчил уничтожение драконом Королевской гавани в сериале "Игра престолов", которое случилось в 5 серии 8 сезона, сообщило издание The Sun.

Зрители увидели в специальном выпуске Короля Ночи, Джейме и Серсею Ланнистер и кровопролитные битвы. Эпизод, в котором от пламени дракона горит средневековый Спрингфилд, вышел 2017-го.

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Но сцена, где знаменитая семья смотрит со стен замка, как дракон сжигает их любимый город, привлекла внимание поклонников шоу HBO больше всего.

"У творцов "Симпсонов" есть шар, который предсказывает будущее?" - прокомментировал пользователь Twitter.

В сети появились 2 кадра 6 серии восьмого, финального сезона сериала "Игра престолов". Продолжительность последнего эпизода фэнтези-драмы - 80 мин.