Разыгрывают эротический календарь с украинскими писателями

Презентовали эротический календарь на 2021 год с украинскими писателями.

Участие в проектах приняли 12 деятелей культуры: Валерий Ананьев, Сергей Демчук, Павел Деревянко, Сергей Жадан, Павел Коробчук, Павел Матюша, Сергей "Колос" Мартынюк, Андрей Новик, Артем Чех, Мартин Якуб, Виктор Янкевич и Петр Яценко. Рядом с именами писателей будут QR-коды, по которым можно перейти на страницы в "Википедии" и соцсетях этих авторов и узнать о них больше.

"Идея проекта имеет социальную составляющую. Авторы жертвуют свои гонорары на закупку их книг для библиотек, больниц и госпиталей, - говорит один из авторов проекта и соучредитель Литературного агентства OVO Виктория Ма. - Понимаем, что в Украине более 14 тысяч библиотек. Всем не сможем передать. Поэтому прежде всего будем отправлять тем, которые сами проявят интерес.

Литература - это прежде всего о духовности и идеи. Но писатели еще и имеют телесность. Поэтому в календаре будут элементы эротики. Но она может выражаться по-разному. У кого-то через взгляд, у кого-то - через полуобнаженное тело.

Чтобы воплотить все это, а именно снять студию для съемки, организовать грим, печать, мне пришлось продать гараж. Верю, что деньги удастся вернуть".

Заказ можно сделать на сайте или принять участие в розыгрыше. Победителей объявят 12 декабря.

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Народная премия в Facebook "Золотой лифон" определила 10 самых сексуальных украинских художников. 1-е место получил писатель и музыкант Сергей Жадан. Назвали идеальным мужчиной за "невероятный писательский талант, доброту, чувство юмора и светлый ум". 2-е место занял художник и лидер группы "Пирятин" Иван Семесюк. В рейтинг вошли деятели культуры, которым за 60. Это писатели Юрий Андрухович и Лесь Подервянский.