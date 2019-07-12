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пятница, 12 июля 2019 15:24

Рассекретили актерский состав 9-го сезона "Американской истории ужасов"

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Рассекретили актерский состав 9-го сезона &quot;Американской истории ужасов&quot;
Показали тизер 9-го сезона "Американской истории ужасов". Фото: www.vokrug.tv

В сети появился официальный тизер 9-го сезона культового сериала "Американская история ужасов".

Актерский состав рассекретили в промо ролике, который опубликовали на YouTube.

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Новая часть сериала получила название "1984" (отсылка на антиутопию Джорджа Оруэлла "1984"). 9-й сезон посвятили хоррорам 1980-х.

Главная особенность сериала в том, что каждый сезон рассказывает разные истории, но актерский каст остается прежним.

В 9-м сезоне сыграли такие актеры, как Эмма Робертс, Билли Лурд, Мэтью Моррисон, Дерон Хортон, трансгендер Анджелика Росс и многие другие.

Премьера сериала состоится 18 сентября.

Сериал "Американская история ужасов" продлили до 10-го сезона. Об этом официально заявили продюсеры проекта Райан Мерфи и Брэд Фэлчек 3 августа 2018-го. Пока неизвестна дата выпуска и основной сюжет сериала.

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