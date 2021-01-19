Пять подруг попали в интернат - на Netflix выходит новый сериал

Вышел трейлер сериала "Судьба: Сага клуба Винкс". Основан на детском мультсериале "Клуб Винкс".

Пять подруг-фей попали в "Алфей", магическую школу-интернат в другой вселенной. Должны научиться управлять своими способностями, сражаться с монстрами и спасать от них своих парней, по сюжету.

По словам создателя оригинального мультсериала, итальянца Иджинио Страффи, аудитория сериала - взрослые поклонники мультфильма. В одном из интервью он сказал, что шоу "более острое и мрачное, чем они могут себе представить". Он также стал продюсером "Судьба: Сага клуба Винкс".

Выйдет 22 января на Netflix.

Автор: Reddit Герои анимационного сериала "Клуб Винкс" (слева направо): фея природы Флора, фея воды Лейла, фея огня дракона Блум, фея солнца Стелла, фея музыки Муза, фея технология Текна. Мультик пересняли с настоящими актрисами для сервиса Netflix. Роли исполнили (слева направо) Элиша Эпплбаум, Ханна ван дер Вестхойзен, Абигейл Коуэн, Пресиус Мустафа, Элиот Солт.

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Анимационный сериал о феях "Клуб Винкс" выходит с 2004 года в 150 странах мира. Имеет три полнометражных мультфильма. Объединяет в себе элементы аниме "Сейлор Мун" и серии книг "Гарри Поттер". Костюмы для фей разрабатывали бренды Dolce & Gabbana и Prada. В компанию подруг-фей специально внесли этническое разнообразие.