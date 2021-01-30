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воскресенье, 31 января 2021 00:45

Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре

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30-31 января в Киевском театре на левом берегу состоится премьера спектакля об украинских заробитчанах в Польше "Поехать нельзя остаться". О постановке разговариваем с режиссером Татьяной Губрий.

Расскажите о героях и сюжете спектакля.

Максим получил диплом юриста, но сидит без работы. Есть квартира в Киеве и девушка Лена, но все равно не счастлив. Хочет поехать в Польшу на заработки, по сюжету. Все персонажи общаются на суржике. Боролась с актерами, чтобы не говорили поставленной речью и употребляли поменьше литературных слов.

Сильно меняли пьесу-первоисточник?

Текст создал херсонский драматург Игорь Носовский на русском. Перевели. Вся пьеса написана в формате телефонных разговоров. Узнаем о персонажах то, что они сами говорят. Поэтому, чтобы актерам было легче играть, сами придумывали детали биографий персонажей и импровизировали. Лену, например, сделали студенткой. Мать Максима - работница дома культуры, чтит традиции и планирует по вечерам концерты.

Герои бы давно решили проблемы, если бы просто встретились в живую

Вообще ни один мой спектакль не обходится без переписывания. Не было случаев, чтобы драматург был против. Единственное, что было указано принципиально, это образование Максима. Университеты выпускают юристов в шесть раз больше, чем наличивается рабочих мест. Казалось бы престижная профессия, которая на самом деле является неоправданной. Все вдруг в Украине решили, что им нужно высшее образование. Неприлично не иметь диплом. Все менеджеры, а слесарей нет. Затем те же юристы едут в Польшу на строительство. Здесь себя найти не могут. Многие себя настраивают, что лучшей жизни можно найти только в другой стране. Она не подарит тебе счастье. Сначала разберись в себе.

Автор: Анастасия Мантач
  Алексеевич помогает Максиму устроиться на работу в Польше, по сюжету. По словам Татьяны Губрий, "направляет заблудшие украинские души на путь истинный в Польшу". Воплотил Владимир Цывинский (справа).
Алексеевич помогает Максиму устроиться на работу в Польше, по сюжету. По словам Татьяны Губрий, "направляет заблудшие украинские души на путь истинный в Польшу". Воплотил Владимир Цывинский (справа).

Кроме эмиграции, какие еще темы поднимает ваше представление?

Это в принципе о смысле существования и самоидентификации человека. Также затрагиваем тему тотального перехода людей в смартфоны. Герои бы давно решили проблемы, если бы просто встретились в живую. А так остается много недостаканного, остаются наедине со своими образами. Это также символизирует социальную дистанцию ​​из-за пандемии. Но спектакль делали еще до карантина, так что это совпадение.

Как актеры готовились к своим ролям?

Снимали видео с заробитчанами, общались с ними онлайн. Думали смонтировать и что-то сделать из этого, но пока не будем.

Если ты талантлив, закончил вуз, в Украине у тебя есть много возможностей

Необычно, что актеры работают не друг с другом, а через проекцию. Мало прямых сцен. На первых репетициях приходилось кричать: "Не смотри на нее!". Постоянно пытались поймать контакт. Сейчас уже привыкли.

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Чем вас привлек текст?

Эта пьеса мне очень близка. Мой папа поехал зарабатывать, когда мне было 6 лет. Не видела его до 15-летия. Это наложило большой отпечаток на всю семью. Отец ничего не создал ни здесь, ни там. Деньги закончились. Не нашел себя. Поэтому я вообще никогда не думала, чтобы куда-то выезжать. Потому что твоя жизнь здесь прекращается. Восстановится, когда вернешься, но будет другой. Или здесь, или там. Надо выбрать что-то одно. Я считаю, что все зависит от твоей работоспособности. Если ты талантлив, закончил вуз, в Украине у тебя есть много возможностей.

Все менеджеры, а слесарей нет. Затем те же юристы едут в Польшу на строительство

Сейчас наконец-то стали много снимать кино и сериалы. Раньше здесь это делала Россия, так дешевле, чем в Москве. Сейчас гораздо больше отечественного. Но осталась тенденция приглашать актеров из РФ, чтобы потом туда продать контент. Это уже на совести продакшенов, которые этим занимаются.

Автор: Анастасия Мантач
  Максим встречается с Леной, имеет квартиру в Киеве и диплом юриста. Но не чувствует себя счастливым, по сюжету. Роли исполняли Макар Тихомиров и Екатерина Савенкова.
Максим встречается с Леной, имеет квартиру в Киеве и диплом юриста. Но не чувствует себя счастливым, по сюжету. Роли исполняли Макар Тихомиров и Екатерина Савенкова.

Почему решили снять реалити-сериал о главном герое и выкладывать в соцсети?

Мне показалось это логичным. Ранее театр конкурировал разве что с лавочкой в ​​парке. А сейчас есть видео-игры, Netflix, клубы. Куча вариантов, как провести вечер. Театр имеет очень сильных конкурентов. Поэтому должен стать ближе к зрителю. Конечно, легче всего это сделать через смартфон. Сняли много коротких видео о нашем герое. Некоторые становились вирусными, набирали по 5 миллионов просмотров. А их продолжения можно увидеть в театре.

В киевском театре "Золотые ворота" Татьяна Губрий поставила "Как это - "Жить в Киеве?", "Бери от жизни все", "Город богов" и "Мудак".

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