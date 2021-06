Продолжает "зарабатывать" и после смерти - не стало короля поп-музыки

В ночь на пятницу по европейскому времени 25 июня 2009 года скончался король поп-музыки 50-летний Майкл Джексон. Медики признали причиной смерти передозировку лекарственными средствами.

Майкл Джозеф Джексон родился 29 августа 1958 года в американском Гэри, штат Индиана. Он стал седьмым ребенком из девяти. В интервью артист рассказывал, что его отец был тираном, который издевался над детьми морально и физически. Как-то ночью отец натянул страшную маску на лицо. Выдавая пронзительные крики, он забрался в окно к Майклу, который уже спал. Таким способом Джозеф Джексон хотел приучить детей закрывать окна перед сном. После этого будущего короля поп-музыки мучили ночные кошмары: ему снилось, как его похищают из спальни. Еще в 2003 году отец Джексона признался, что применял силу к детям.

Отец привел Майкла на сцену: он объединил пять своих детей в музыкальный коллектив The Jackson 5. С 1966-го по 1968 год они гастролировали на Среднем Западе. 1969 подписали контракт со студией звукозаписи Motown Records. 1970-го их первые песни отметили на высшей ступеньке американского чарта Billboard Hot 100. К 1984 году группа выпустила еще шесть альбомов и гастролировала с ними по стране.

Автор: Reuters Отец привел Майкла на сцену: он объединил пять своих детей в музыкальный коллектив The Jackson 5

Параллельно с работой в семейной группе Майкл выпустил четыре сольных альбома и несколько синглов, которые получили известность. 1987-го артист снялся вместе с вокалисткой Дайаной Росс в мюзикле "Удивительный волшебник страны Оз". Во время съемок познакомился с композитором Куинси Джонсом, который впоследствии стал продюсером самых популярных альбомов Джексона. Первым из них стал Off the Wall (1979): он был распродан 20-миллионном тиражом.

В ноябре 1982 года выпустили альбом Thriller. Стал самым продаваемым альбомом в мире. Этот альбом держался на вершинах хит-парадов в течение рекордных 37 недель и принес певцу восемь статуэток Grammy Awards.

Клип на сингл Thriller попал в Книгу рекордов Гиннеса как наиболее успешное музыкальное видео. Подобные работы, которые похожи на короткометражные фильмы, стали фишкой Джексона.

"Лунную походку" артист впервые показал на шоу Motown 25: Yesterday, Today, Forever 25 марта 1983. Случилось это во время исполнения песни Billie Jean. Кроме новой хореографии, Джексон добавил к концертам синхронное выполнение танцев и этим - открыл эпоху эстрадных выступлений. Тогда это вызвало фурор.

1984-го поп-певец совместно с артистом Полом Маккартни записал песню Say, Say, Say, которая моментально стала хитом. 1990-го Джексон получил премию "Артист десятилетия MTV". 1991 года эту награду переименовали в честь музыканта.

С середины 1980-х внешность Джексона начала кардинально меняться. Его кожа с каждым годом становилась светлее, менялись формы носа, губ, подбородка и скул. Артист официально подтвердил три пластические операции: две пластики носа и операцию, во время которой создали ямочку на подбородке певца. Остальные он объяснял возрастос и соблюдением вегетарианской диеты.

Автор: Reuters 1991 года актриса Элизабет Тейлор во время церемонии награждения Soul Train Music Award назвала Джексона "настоящим королем поп-, рок- и соул-музыки"

1991-го актриса Элизабет Тейлор во время церемонии награждения Soul Train Music Award назвала Джексона "настоящим королем поп-, рок- и соул-музикы". Этот титул закрепился за артистом.

До 1992 года певец выпустил еще два альбома: Bad и Dangerous. В 1996 году он записал песню-протест против расового неравенства, американских ценностей и идеологии They Do not Care About Us. В Штатах сингл не поднялся в рейтингах выше 30-й строки. В Европе возглавил хит-парады и получил золотую сертификацию.

С 1993 года по 2003-й Джексон представил еще три пластинки. 2004 выпустил сборник песен Michael Jackson: The Ultimate Collection, состоящий из 5 дисков. В нее вошли хиты музыканта и неизданные песни за 30 лет музыкальной карьеры. Кроме музыки и танцев, Джексон увлекался киноискусством. Он снялся более чем в 20 фильмах, среди которых "Люди в черном 2", "Лунная походка", "Призраки".

1994 года король поп-музыки тайно женился на Лизе-Марии Пресли - дочери Элвиса Пресли. Супруги развелись полтора года спустя.

Автор: Reuters Джексон попал в скандал из-за того, что вынес новорожденного сына на балкон номера отеля в Берлине

1996 года Джексон зарегистрировал брак с Дебби Роу, которая когда-то работала медсестрой. У пары родились двое детей: сын Принц Майкл Джозеф Джексон-младший появился на свет в 1997 году. Через год жена подарила музыканту дочь Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон. 1999-го супруги разорвали отношения.

В 2002 году от суррогатной матери появился на свет третий ребенок артиста - Принц Майкл II. Джексон попал в скандал из-за того, что вынес новорожденного сына на балкон номера отеля в Берлине. Он перебросил ребенка через перила и начал размахивать им перед фанатами. Это происходило на высоте четырех этажей. После того, как снимки Джексона с сыном опубликовали, артист признал поведение ужасной ошибкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Знаменитое ранчо Майкла Джексона продали за $22 млн

2003 года Джексона обвинили в действиях сексуального характера в отношении 13-летнего завсегдатая Neverland Гэвина Арвизо. Родители подростка утверждали, что парень вместе с другими детьми спал в одной комнате с певцом, который давал детям алкоголь, а потом щупал их. Артист опровергал эти обвинения и утверждал, что семья Арвизо требует деньги. 2005 года Джексона оправдали.

Похожее обвинение было еще в 1993 году. Тогда отец 13-летнего Джордана Чандлера заявлял, что Джексон заставлял его сына прикасаться к своим гениталиям. Джордан дружил с музыкантом и часто бывал у него на ранчо. До суда дело не дошло. Стороны заключили мировое соглашение, а певец выплатил семье Чандлера $22 млн. После смерти певца Джордан признался, что отец заставил оговорить артиста ради денег.

Утром 25 июня 2009 года по местному времени артист находился в арендованном доме в Лос-Анджелесе. Личный врач певца Конрад Мюррей сделал ему укол пропофола и ушел. Через 2 ч. увидел Джексона на кровати с широко раскрытыми глазами и ртом. Пытался реанимировать его. Попытки были тщетными. Мюррей вызвал скорую. Артиста доставили в одну из больниц Лос-Анджелеса с "полной остановкой сердца". Причиной смерти признали передозировку лекарственными средствами.

Врача Джексона лишили лицензии на медицинскую практику и признали виновным в непредумышленном убийстве. За это его отправили в тюрьму на четыре года.

Автор: Reuters 7 июля 2009 в Лос-Анджелесе простились с Майклом Джексоном

7 июля 2009 года в Лос-Анджелесе простились с Майклом Джексоном. Церемония прощания началась с семейной службы в Зале Свободы в мемориальном парке Форес-Лаун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Майкл Джексон возглавил чарты с необычной песней

Новость о смерти Джексона спровоцировала спрос на его альбомы. Thriller стал лидером рейтинга iTunes. Продажи дисков выросли в 721 раз. Его доход в 2020-м составил $48 млн.

Американский певец Майкл Джексон возглавил список умерших звезд с самыми большими доходами. В перечне из 13 фамилий - два новых. Это рэпер Juice WRLD, который умер в декабре 2019-го, и баскетболист Коби Брайант, который погиб при крушении вертолета в январе этого года.