Премьеры недели: Одержимые демоном и российские наркоторговцы

С прошлой недели в отечественном прокате идут голливудские хиты "Круэлла" и "Тихое место 2". Из украинских лент - "Плохие дороги". На этой неделе присоединяются три американских и один французский фильм.

"Заклятие 3: По велению дьявола" - реж. Майкл Чавес, США

"Это восьмой фильм в серии ужасов" Заклятие ", который рассказывает о жизни реальных исследователей паранормальных явлений Эда и Лотарингии Уоррен. Супругов играют Патрик Уилсон и Вера Фармига. До этого пара встречалась с такими жуткими персонажами, как призрак монахини и зловещая кукла, в которую вселился демон. Даже получила собственную серию ужасов. Также побывали в бесчисленных домах с привидениями.

Съемки новой части возглавил режиссер "Проклятия Ла Льороны" Майкл Чавес. Утверждает, что его вклад будет самым страшным в цикл ужасов "Заклятие". Этот сюжет готовил с 2018 года. В новом фильме изобразит первое в истории США дело, когда подозреваемый в убийстве называет причиной совершения преступления свою одержимость демонами. Это один из самых сенсационных случаев из практики супругов Уоррен. Начнут с борьбы за душу мальчика, а потом выйдут за рамки всего, что когда-нибудь видели раньше. На этом франшиза не закончится, к сожалению или к счастью. Наиболее жутким в трейлере есть проблеск экзорцизма", - говорится на Screenrant.

Автор: Tyla В американском фильме "Заклятие 3: По велению дьявола" Вира Фармига играет исследовательницу паранормальных явлений и провидицу Лотарингию Уоррен.

"Ангел мести" - реж. Джордж Галло, США

Виктория - бывший российский наркокурьер. Хочет покончить с прошлым. Устраивается сиделкой полицейского в отставке Дэймона. Он взамен берет в заложники дочь женщины. Этим заставляет Викторию выполнять свои задачи, в частности ликвидировать ряд уголовных авторитетов, по сюжету.

"Сюжет звучит довольно банально, однако наличие Моргана Фримена и режиссера Джорджа Галло внушает определенный оптимизм. Его последняя картина "Афера по-голливудски" 2020-го, в которой также одну из ролей сыграл Фримен, получилась довольно неплохой. Также Галло был сценаристом первых "Плохих парней", - пишет Марина Григоренко для "УНИАН".

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"Воришки со всего мира" - реж. Стивен Кижака, США

Четверо друзей с американского Денвера в отчаянии из-за внезапного распада британской группы The Smiths летом 1987 года. Поэтому подросток захватывает местную радиостанцию ​​и заставляет диджея всю ночь ставить песни The Smiths, по сюжету. Инцидент действительно произошел в 1988 году, когда восемнадцатилетний парень почти осуществил план по захвату радиостанции в Денвере.

Режиссер Стивен Кижака не первый раз создает ленту об известных музыкантах. Ранее снял документалки про Скотта Уокера, The Rolling Stones, Backstreet Boys.



"Коп на драйве" - реж. Тарек Будали, Франция

Райан - худший коп в своем подразделении. От врача получает ошибочный диагноз, что жить осталось месяц. За это время хочет доказать коллегам и напарнице Стефани, в которую влюблен, что достоин уважения, по сюжету.

Лента наполнена французским юмором, потому что исполнитель главной роли, он же режиссер, - член известной во Франции комической труппы La Bande à Fifi, кинозрители могли видеть его в фильмах "Superнянь" и "Женись на мне, чувак".

В Киеве проходит 50-й юбилейный Киевский международный кинофестиваль "Молодость" в смешанном формате - офлайн и онлайн. Локации мероприятия в Киеве - кинотеатры "Жовтень", "Планета кино", "Оскар", Kino42, Довженко центр, Kooperativ Hub, Арка дружбы народов.