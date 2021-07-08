Председатель жюри Каннского фестиваля заявил, что "Путин - гангстер, без совести и морали"

Спайк Ли заявил, что "Путин-гангстер". Фото: Cosmopolitan

Режиссер и глава жюри Каннского кинофестиваля Спайк Ли заявил, что президент России Владимир Путин - "гангстер".

"Этим миром правят гангстеры — Агент Оранж (Дональд Трамп - Gazeta.ua), парень из Бразилии (президент Жаир Болсонаро - Gazeta.ua)и Путин", — заявил Ли на пресс-конференции в день открытия фестиваля.

У этих политиков "нет ни морали, ни совести".

"Они гангстеры и будут делать то, что хотят. У них нет ни морали, ни совести. И мы должны выступить против таких гангстеров", — сказал режиссер.

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17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал: "Ммм, да". Он также пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.