Посмотреть, как Шэрон Стоун расследует настоящие преступления, и почитать украинское фэнтези – топ-12 идей для насыщенных выходных

Приближаются выходные, которые хочется провести с пользой. Для кого-то уик-энд – это возможность попасть в центр города и побывать на культурных событиях. А некоторым хочется провести свободное время за книгой или хорошим сериалом. В Киеве в субботу и воскресенье 5-6 февраля пройдут новые необычные выставки, в кинотеатрах будут показывать топовые картины, а мировые стриминговые сервисы уже подготовили порцию свежих сериалов и фильмов.

Gazeta.ua подготовила лучшие варианты досуга на уикенд 5 – 6 февраля.

Прогуляться по киевским выставкам

Выставка с эскизами костюмов "Дамы без камелий"

Выставку, посвященную Роману Виктюку, открыли в Музее Марии Заньковецкой. В экспозиции – яркие костюмы к спектаклю "Дама без камелий", которую Виктюк поставил 30 лет назад. Тогда в легендарном представлении были задействованы Ада Роговцева, Лариса Кадочникова, Людмила Погорелова, Ольга Сумская, Олег Исаев, Евгений Паперный и другие известные актеры. Проект приурочен к 85-летию Романа Григорьевича. На выставке, кроме эскизов – афиши, программы и рецензии.

Где: Большая Васильковская, 121

Время: с 10:00 до 17:00. Выходной – вторник. Выставка пройдет до 20 февраля.

Стоимость билета – 100 грн.

Экспозиция с мозаиками таинственных авторов

В столичной Dymchuk Gallery – выставка работ очень загадочных художников. Мозаики группы Pomme de Boue – можно увидеть в разных уголках столицы. На сегодняшний день в Киеве уже около 300 миниатюрных произведений участников группы, желающих оставаться анонимными. За три полных года активной деятельности Pomme de Boue их арт-объекты демонстрировали тенденцию к увеличению - от 5-10 до 40-50 см в ширину.

Автор: Facebook В Киеве открыли выставку мозаик группы анонимных художников

В работах художники косвенно обращаются к наследию Пикассо, конструктивизму, Баугаузу, геометрическому абстракционизму. Pomme de Boue противопоставляют себя конвенционным стрит-артистам современности. Говорят о флорентийской мозаике, с акцентом на процессуальности создания целостного изображения и важности линий-промежутков между отдельными элементами работ. На выставке можно будет увидеть новые произведения группы и узнать, для чего создаются такие "тайные" арт-объекты, сколько они в среднем стоят и за какие средства существуют.

Где: Dymchuk Gallery, Ярославская, 21.

Время: с 3 до 27 февраля 11.00 – 19.00.

Сходить в кинотеатр

Каждый четверг в украинских кинотеатрах обновляется репертуар. Поближе к выходным на этой неделе зрителям предлагают драйвовую программу. Среди фильмов-фаворитов, уже высоко оцененных кинокритиками и заслужившими "звездочки" - драма с голливудскими звездами, комедия, которую отметила Европейская киноакадемия и украинская комедия со звездным составом.

"Параллельные матери" - Пенелопу Крус наградили за роль роженицы

О новой драме испанца Педро Альмодовара начали говорить еще задолго до того, как картина вышла в прокат. Во-первых, там играет Пенелопа Крус. "Во-вторых" в такой ситуации можно было бы не добавлять. Тем не менее, картина также интересна завязкой и ожиданием небанального сюжета. В основе – история двух женщин, которые в один день рожают детей в одной больнице. Одна из героинь – известная фотография, другая – почти подросток, только начинающая поиски своего пути. Обе – не представляют себя в роли матерей. Однако именно их встреча полностью меняет жизнь обоих. Их судьбы начинают странным образом переплетаться. За роль в картине "Параллельные матери" Пенелопу Крус назвали лучшей актрисой Венецианского кинофестиваля-2021.

Где смотреть: кинотеатры Киева.

Когда: с 3 по 9 февраля.

"Триумф" - история, над которой смеются, может быть трогательной

Фильм "Триумф" в 2020 году показали в основной программе фестиваля в Каннах. Герой фильма Этьен – в прошлом известный актер. Теперь он пытается построить режиссерскую карьеру. Однако труппа у будущего маэстро – не совсем обычная. Начинающий режиссер руководит театральным кружком в тюрьме. "Триумф" назвали лучшей комедией года по версии Европейской киноакадемии.

Где смотреть: кинотеатры Киева.

Когда: с 3 по 9 февраля.

"Лучшие выходные" - когда приедете в Киев, то не надо троллить киевлян

Звезда "Голоса страны" и сериала "Папик" Дария Петрожицкая воплотит соблазнительную киевлянку, на свидание в которую ребята приезжают не только из разных украинских городов, но и из других стран. Вообще в картине покажут тотальное движение и "тусу". По сюжету, в один из летних уикендов, когда в столице обычно происходит топовый музыкальный фестиваль - в Киев съедутся колоритные молодые люди из всех украинских регионов. Зрителей ожидает настроение зажигательной комедии и легкий налет "столичного троллинга": "Вы не из Киева? Сорян, событие только для местных".

В кино – с 3 февраля.

Что посмотреть дома

Кто принципиально не хочет в выходные покидать свой теплый и уютный дом, тем более, синоптики обещают гололедицу - мы подобрали топовые фильмы и сериалы, которые выходят на стриминговых сервисах.

Здесь – сногсшибательные сюжеты и самые популярные жанры от детективного экшена до комедии-фарса, в которой участвуют топовые мировые селебритисы.

"Аферист в "Тиндер" - настоящая история о поклоннике с двойным дном

О "Тиндере" говорят на улице, в транспорте и по телефону. Популярная сеть для "легких" знакомств – в Украине стала площадкой для общения, дружбы и знакомств по интересам. Однако в "Тиндере" остается и много загадочного. Например, во многих странах, где он популярен - есть целый пласт историй об аферистах, которые знакомятся с женщинами, чтобы "окрутить их вокруг пальца". И мы сейчас не о кольце. Именно на таких фактах основан фильм, выходящий в прокат на стриминговом сервисе Netflix. Сами обманутые женщины из Израиля, Греции и других стран будут рассказывать истории о знакомстве с молодым человеком, который оказался "парнем с тайнами". Что ж, похоже, что одной загадкой "Тиндера" станет меньше.

Где просматривать: платформа Netflix

Премьера: 1 февраля.

"Воспитать Диона" – супергерои подростки не перестают быть детьми?

Казалось бы, что может быть интереснее, чем открыть в себе супергеройские способности. Еще бы, ты можешь быть сверхбыстрым, не чувствительным к травмам, которые, скажем, мог бы получить, не заметив на дороге авто. Именно такие способности вдруг раскрывает в себе герой сериала – Дион. Однако ни ему, ни его родителям – не легко. Ребенок супергерой – остается ребенком, и его воспитанию тоже нужно уделять время и много мудрости. Сериал базируется на комиксе о подростке с невероятным даром. "Я - талантлив, слышишь, я многое могу", - будет пытаться убедить родителей Дион. Неужели они не поверят?

Где посмотреть сериал: платформа Netflix

Премьера: 1 февраля, 2-й сезон

"Пэм и Томми" – история любви эффектной Андерсон была столь бурной?

Сериал "Пэм и Томми" (оригинальное название – PAM & TOMMY) позволит заглянуть за кулисы бурных отношений самой Памелы Андерсон. Соблазнительная белокурая девушка, которую многие помнят в роли спасительницы Малибу. Однако немало и тех, кто вспоминает "взрывной" брак Пэм с музыкантом Томми Ли. В новой драме зрители смогут проследить историю роковой страсти – и сделать собственные выводы об отношениях красавицы Памелы.

Один из самых громких секс-скандалов в истории шоубиза экранизировал режиссер картины "Круэлла" Крэйг Гиллеспи. В ролях: Лили Джеймс ("На драйве"), Себастьян Стэн ("Ястреб и Зимний солдат"), Сет Роген ("Ананасовый экспресс"), Ник Офферман ("Парки и зоны отдыха").

Где посмотреть сериал: Hulu

Премьера: 2 февраля, 1-й сезон.

Сериал "Воспитанные волками" – каким будет будущее, где детей поручают андроидам?

Визия будущего, где Земля больше не сможет быть человечеству домом. По многим причинам – голубая планета становится непригодной для жизни – люди ищут себе более комфортные территории для существования. Там, в "новом доме будущего" – все по-другому. например, детей воспитывают не родители, а специальные андроиды. Таких воспитателей зовут "Отец" и "Мать" – и сюжет вращается именно вокруг них. Однажды им придется спасать человечество. "Воспитанные волками" стал первым за 50 лет режиссерским проектом на телевидении режиссера "Чужого" и "Дома Гуччи" Ридли Скотта.

Где смотреть: MEGOGO, OLL.TV

Премьера: 3 февраля, 2-й сезон.

Сериал "В городе убийств" - кого из звезд подозревают в этот раз?

Комедийный сериал, в каждом эпизоде ​​которого будут присутствовать топовые американские актеры. А детективные истории напомнят зрителю о скандалах в "домах селебритис". Расследовать закрученные дела будут голливудская суперзвезда Шэрон Стоун, Кумейл Нанджиани и Кен Джонг. Зрителей ожидают "звездные" ограбления, громкие нападения и даже серийные убийства. Идея с таким "раскрыванием звезд" принадлежит Виллу Арнетту ("Замедленное развитие" и "Лошадь Боджека").

В сериале Арнетт сыграет сам себя. Ранее было заявлено, что среди громких дел будут "ситуации" в доме Ким Кардашьян, Риз Уизерспун и ограбление особняка Lady Gaga. Однако, будут ли эти сюжеты в первом сезоне - пока неизвестно. Создатели заявили 6 эпизодов. Продолжение планируют снимать - если сериал "зайдет" зрителю.

Где смотреть: Netflix

Премьера: 3 февраля, 1-й сезон.

Погрузиться в увлекательную книгу фэнтези о Киеве и Львове

Светлана Тараторина "Лазарус" - когда в Киеве откопают могилу Змея - все пойдет кувырком... или наоборот?

Зимняя погода и заснеженный город постоянно вызывают сказочные ассоциации. А тем более, если гулять где-нибудь вблизи мифического "логова Змея". Киевские легенды собрала в книге журналистка, писательница Светлана Тараторина. Открывая ее "Лазарус" - погружаешься в сказочную атмосферу киевских улиц и представляешь русалок, водяных и чертей-старьевщиков, гуляющих рядом с горожанами "человеческой расы".

Сюжет построен вокруг детективных расследований "важной шишки", которая случайно задержалась в Киеве и по нескольким причинам не может пока его покинуть. События в книге сменяют друг друга так увлекательно, что наверняка затянут даже самого требовательного фаната фентези. А из мира киевских сказок начала 20 столетия - даже как-то сложновато возвращаться в 21 век. Потому, вероятно, фанаты писательницы очень ждут следующую книгу автора.

Автор: uageek.space Светлана Тараторина написала о Киеве, где рядом с людьми живут русалки, водяные и другие герои легенд и мифов

Андрей Горбунов "Грил" - Львов, в котором продолжается битва потусторонних сил

Киевские легенды относятся к логову Змея, а львовские - к таинственным силам, обитающим в ночных пересечениях атмосферных улочек. По крайней мере, так увидел автор львовского фэнтези Андрей Горбунов. Львов в его книге скрывает в себе своего зеркального двойника – сокровенную копию улочек, скверов, проходов и проспектов, куда может попасть только опытный маг, сверхъестественное существо или случайный прохожий, неудачно заблудившийся на ночной прогулке. А еще здесь сможет проскользнуть таинственный гид.

Сначала он напомнит читателю, как выглядит Львов обычный – нарядный, с уютными церквями и скульптурами. А когда на город упадет тьма – гид поведет дальше. Внутренняя, ночная сторона – город Глил – скрывает в себе тайны могущественных кукловодов, настоящих хозяев города, использующих мэрию как театр марионеток. Кто же в конце концов победит – древний волшебник, собирающий армию големов? Загадочный демон с Востока? Неизвестен ли герой под капюшоном?

В Киеве действуют топ-6 выставок, на которые стоит сходить. Так, в НАОМА показывают ранние произведения звездных супругов художников Владимира Мельниченко и Ады Рыбачук. В музее актрисы Марии Заньковецкой показывают знаковые эскизы к спектаклю "Дама без камелий". А в галерее "Белый мир" - экспонируют работы киевской художницы, производящей скульптуры из обработанной бумаги. Большинство выставок работает в выходные.