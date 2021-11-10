Поплавский послал всех в баню

 
Ексклюзивы
1/5
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Просмотров: 1629
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 873
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 3474
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 783
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5517
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2862
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3258
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10359
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1719
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 6084
Фото
Все фото
31
4
28
17
27
Арт-директор фестиваля LvivMozArt вышла замуж за скрипача: появились фотографии со свадьбы
Арт-директор фестиваля LvivMozArt вышла замуж за скрипача: появились фотографии со свадьбы
В Театре на Подоле прощаются с руководителем Малаховым
В Театре на Подоле прощаются с руководителем Малаховым
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Видео
Все видео
Съемки на рассвете и участие финалистки "Мисс Украина": Vaha выпустил чувственный клип
Съемки на рассвете и участие финалистки "Мисс Украина": Vaha выпустил чувственный клип
Ко Дню украинского языка и письменности: Karna представили новый клип
Ко Дню украинского языка и письменности: Karna представили новый клип
Gremo выпустил песню, слова и мелодия к которой ему приснились
Gremo выпустил песню, слова и мелодия к которой ему приснились
В двух версиях: участница "Х-Фактора" представила mood video на двуязычную песню
В двух версиях: участница "Х-Фактора" представила mood video на двуязычную песню
Navka показала живописные Карпаты на высоте 2016 м в новом клипе
Navka показала живописные Карпаты на высоте 2016 м в новом клипе
Интервью
1/5
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1494
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9180
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1008
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1161
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6993
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 ноября 2021
Просмотров: 504
Задовбали
– Задовбали вже! – каже мені й одночасно кудись у космос перукарка Люба. Цікавлюся, що сталося. Чую: "Та цей клятий ковід…" ...
среда, 10 ноября 2021 11:39

Поплавский послал всех в баню
6

  Комментировать
  Ректор Университета культуры Михаил Поплавский представил новый клип "А мы с кумой ходим в баньку"
Ректор Университета культуры Михаил Поплавский представил новый клип "А мы с кумой ходим в баньку"

Поющий ректор представил эпатажный клип на свой хит "А ми з кумою ходим в баньку"

Ректор Университета культуры Михаил Поплавский, задающий тренды в ТикТок, удивил эпатажной ультрасовременной работой. Он подарил новую жизнь своему зажигательному, наполненному позитивной энергетикой, хиту "А ми з кумою ходим в баньку", представив его четвертую экранизацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Это взрывной эксперимент с современной аранжировкой и неожиданным провокационным видео в формате TикToк, снятый с использованием современных мировых технологий LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.

  Ректор Университета культуры Михаил Поплавский представил новый клип "А мы с кумой ходим в баньку"
Ректор Университета культуры Михаил Поплавский представил новый клип "А мы с кумой ходим в баньку"

"В первую очередь, я хотел, чтобы каждый, кто посмотрит этот клип, улыбнулся, зарядился позитивной энергией и забыл обо всех проблемах. Так мы прокачиваем по эмоциям. Задорная песня, юмор, оптимизм во все времена помогали украинцам жить, смотреть на жизнь под другим углом и видеть лишь хорошее. Мы должны ценить свою способность шутить, веселиться, развлекаться и делать это как можно чаще. На оптимистах держится мир, пессимисты только зрители А банька с кумой – это всегда позитив. Так что ходите в баню и будьте здоровы", – сказал Поплавский.

Режиссером эпатажного видеоклипа выступила известная клипмейкер Елена Винярская. Она осуществила смелые идеи Поплавского на экране, наполнив клип эротической эстетикой. По словам режиссера, она вдохновилась кинолентой "Мальчишник в Вегасе". Новый клип представлен в эклектическом стиле, в нем сочетаются поп-арт с элементами хип-хопа и фристайла. Использованы также самые трендовые аксессуары, в частности огромный вентилятор из "девушек-лобстеров". В работе Елена впервые применила необычный монтаж – картинка меняется через две секунды. Так что каждая сцена – это отдельный ролик для ТикТок.

  Ректор Университета культуры Михаил Поплавский представил новый клип "А мы с кумой ходим в баньку"
Ректор Университета культуры Михаил Поплавский представил новый клип "А мы с кумой ходим в баньку"

"Клип состоит из коротких трендовых тиктоковских видео. Во время съемок мы использовали банданы, парики, аксессуары и луки из крайних коллекций модных мировых брендов. По ТикТок-трендам на костюме Михаила Поплавского прописали слова песни. В клипе и дрова рубили, и пиво с раками пили, и танцевали, и караоке пели. Все по лучшим банным традициям", – рассказала Винярская.

Роль соблазнительной кумы досталась красотке Наталье Миронюк. Она воплотила собирательный образ идеальной женщины по отзывам мужчин в интернете и соцсетях. Это голубоглазая блондинка, с узкой талией, длинными ногами и пышным бюстом. Эффектная и страстная кума "не пилит" мужчину, а подносит ему пиво с раками и позволяет находиться в обществе других женщин.

Рядом с такой кумой раздухарился и сам Поплавский. В клипе он один за другим меняет яркие образы – от сдержанных стильных костюмов, с элегантными платками на шее, до тренда последних сезонов – оверсайз. Особо впечатлил финальный костюм – неоново-оранжевый в сочетании с такого же цвета модными кроссовками и эпатажными очками от Kenzo. В клипе также можно увидеть новинки от культовых модных брендов. Ткани заказывались за границей, а все костюмы с нуля были отшиты всего за две недели.

Поющий ректор говорит, что в таких ярких костюмах чувствует себя органично, поскольку терпеть не может скуку и темные цвета. Он считает, что светлые и яркие наряды подымают настроение. Поплавский убежден, что новая видеоработа вдохновляет, заряжает позитивом и помогает смотреть с оптимизмом в будущее.

  Ректор Университета культуры Михаил Поплавский представил новый клип "А мы с кумой ходим в баньку"
Ректор Университета культуры Михаил Поплавский представил новый клип "А мы с кумой ходим в баньку"

С Поплавским абсолютно согласны те, кто первым посмотрел премьеру. Народный артист Павел Зибров назвал его человеком-праздником, который умеет создать атмосферу счастья и сделать счастливыми всех вокруг.

"Очень красочная получилась работа, с яркими костюмами, идеальная просто картинка. И Михал Михалыч – очень модный, юный, человек-праздник с неимоверной энергетикой" – отметил Зибров.

Студентка КНУКиИ, актриса, певица и блогер Анна Тринчер после просмотра заявила, что Поплавский своей бурной деятельностью и яркими работами задает тренды и не позволяет расслабляться не только ТикТокерам, но и артистам, стимулируя всех больше работать и развиваться.

С премьерой Поплавского также поздравили Наталья Бучинская, Алина Гросу, Wellboy и другие.

  Ректор Университета культуры Михаил Поплавский представил новый клип "А мы с кумой ходим в баньку"
Ректор Университета культуры Михаил Поплавский представил новый клип "А мы с кумой ходим в баньку"

Напомним, креативные клипы, созданные Винярской на песни Поплавского, пользуются большой популярностью в YouTube и собирают миллионные просмотры.

"Украинский борщ" (премьера клипа XR в июне 2021) в YouTube набрал более 14 миллионов просмотров.

Концертный клип "Украинские вареники" (премьера клипа XR в мае 2021) – 11 554 276 просмотров; "Сало" (премьера клипа XR в апреле 2021) – 7 576 121 просмотр; "Сину мій" (премьера клипа XR в июле 2021) – 2 194 359 просмотров; "Батьку" (премьера клипа XR в августе 2021) – 2 063 345 просмотров.

Просмотры в ТикТок, где у Поплавского более 600 тысяч подписчиков, также не отстают.

Кстати, поющий ректор уже работает над новым видео – на песню "Щастя є".

  Ректор Университета культуры Михаил Поплавский представил новый клип "А мы с кумой ходим в баньку"
Ректор Университета культуры Михаил Поплавский представил новый клип "А мы с кумой ходим в баньку"
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поплавский послал всех в баню». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
ноября

Полководец начал управлять Левобережной Украиной

Самое читаемое
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
5
 Просмотров: 12070
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену Просмотров: 10332
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ Просмотров: 8244
Украинскую Кардашян захейтили из-за чрезмерной худобы: &quot;Какая-то непропорциональная&quot;
Украинскую Кардашян захейтили из-за чрезмерной худобы: "Какая-то непропорциональная"
10
 Просмотров: 8217
&quot;Такую сц*куху выплодила&quot;: в аптеке Запорожья произошел &quot;масочный&quot; скандал
"Такую сц*куху выплодила": в аптеке Запорожья произошел "масочный" скандал
 Просмотров: 6039
Культура
Съемки на рассвете и участие финалистки "Мисс Украина": Vaha выпустил чувственный клип
Съемки на рассвете и участие финалистки "Мисс Украина": Vaha выпустил чувственный клип
 Просмотров: 45
"Игра в кальмара" получит продолжение
"Игра в кальмара" получит продолжение Просмотров: 342
Арт-директор фестиваля LvivMozArt вышла замуж за скрипача: появились фотографии со свадьбы
Арт-директор фестиваля LvivMozArt вышла замуж за скрипача: появились фотографии со свадьбы
31
 Просмотров: 3051
Ко Дню украинского языка и письменности: Karna представили новый клип
Ко Дню украинского языка и письменности: Karna представили новый клип
 Просмотров: 162
В Театре на Подоле прощаются с руководителем Малаховым
В Театре на Подоле прощаются с руководителем Малаховым
4
 Просмотров: 675
Больше всего комментируют
8
"Я не понимаю, что происходит" - украинский Олимпийский чемпион не считает Россию агрессором
5
Ющенко с бывшими "регионалами" и Шарием снялся в пропагандистском фильме, который крутит Russia Today
2
В суд передали второе дело против Тупицкого
2
Президент Зеленский не будет писать радиодиктант
2
Ни при каких обстоятельствах не буду шутить жестко о Зеленском - пародист "Квартала"
Голосов: 1648
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть