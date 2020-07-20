Покажут историческую сагу об украинцах в XX веке

На телеканале СТБ выйдет сериал "И будут люди" по историческому роману Анатолия Димарова. В основе произведения - человеческие судьбы на изломе исторических событий. Фото: film.ua

Этой осенью покажут исторический сериал "И будут люди" по одноименному роману писателя Анатолия Димарова. Премьера 12-серийного фильма состоится на телеканале СТБ.

События происходят на Полтавщине. В центре сюжета - история нескольких украинских семей. Сериал построен в форме саги и через призму жизни обычных людей показывает турбулентные этапы XX века: Первая мировая война, революция, приход советской власти.

"Каждый из героев по-своему встретил эти драматические изменения, с точки зрения своей правды. Но всех их объединяло одно - желание жить, любить и найти свое место в новом измерении истории. Это повествование о людях, которые жили 100 лет назад, но так похожи на нас сегодняшних", - говорится в синопсисе.

"Этот проект важен для нашего общества, - говорит креативный продюсер Олеся Лукьяненко. - Его герои - наши прадеды, которым довелось жить в неспокойные времена и столкнуться с одной из наибольших трагедий нашего прошлого. Сериал сложный по теме и обладает многослойной структурой. Но, как мне кажется, благодаря этой интимной интонации - что это истории наших семей - нам удалось избежать пафоса и создать трогательное произведение. Мне хочется верить, что теперь и у нас есть своя киносага, вроде "Двадцатого века" Бернардо Бертолуччи".

"Для меня "И будут люди" ценны прежде всего тем, что эта история покажет современным украинцам, как их деды-прадеды сумели выжить и остаться людьми в нечеловеческих обстоятельствах, - говорит режиссер Аркадий Непиталюк. - Это будет необходимым и полезным примером для наших дней".

Сериал производства киностудии FILM.UA создан при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. Авторы сценария - Татьяна Щегельская и Тарас Антипович.

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Работа над проектом длилась 5 лет - с 2015-го, когда FILM.UA подписали соглашение об экранизации романа с вдовой писателя Евдокией Димаровой. В сериале сыграли более 120 актеров. Костюмерный цех использовал около тысячи костюмов и более 10 литров краски, чтобы придать им фактуру. В течение съемочного процесса были организованы три постановочных пожара. Одну из хат специально построили только для того, чтобы эффектно сжечь ее. Это случилось в ночь на праздник Хэллоуина. Специально для проекта построили локацию "хутор Ивасют". Расположился возле села Барахты в Васильковском районе Киевской области. Для проезда техники пришлось проложить туда дорогу и потратить на это 20 тонн щебенки. Локация жила жизнью настоящего села - в период съемок там держали лошадей, свиней, гусей, кур, собак. Также в сериале снялся вол.