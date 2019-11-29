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пятница, 29 ноября 2019 23:55

Покажут фильм по роману Джека Лондона

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Покажут фильм по роману Джека Лондона
Появился трейлер фильма "Зов предков" Фото: youtube.com

В сети появился трейлер фильма "Зов предков" режиссера Криса Сандерса. Это экранизация одноименного романа Джека Лондона.

В центре сюжета шотландская овчарка Бак. Беззаботная домашяя жизнь добросердечного пса летит кувырком, когда его похищают из родного дома в Калифорнии. Везут в дикую и экзотическую Юкону на Аляске. Действие происходит во времена Золотой лихорадки 1890 года. Новичок в стаи ездовых собак - доставщиков почты. Впоследствии и вожак этой стаи. Бак переживает много невероятных приключений, и в конце концов находит свое настоящее место в мире.

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Роли исполняют: Харрисон Форд, Дэн Стивенс, Омар Си, Карен Гиллан, Брэдли Уитфорд и Колин Вуделл. Автором сценария стал Майкл Грин.

На экраны лента выйдет 20 февраля 2020.

"Зов предков" - короткий приключенческий роман Джека Лондона, опубликованный в 1903 году.

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