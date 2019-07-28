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воскресенье, 28 июля 2019 12:13

Пляжный футбол и парусный спорт - как удивлять на музыкальном фестивале

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На музыкальном фестивале MRPL City-2019 в Мариуполе гости праздника смогут покататься на парусниках, принять участие в пляжных спортивных играх и посмотреть матчи чемпионат Украины по уличному баскетболу.

Одной из новинок фестиваля будет "Школа ветра" - проект популяризации парусного спорта и пляжной культуры.

Как сообщают организаторы MRPL City-2019, всех желающих научат управлять ветром и покорять волны Азовского моря с помощью специального снаряжения.

  MRPL City-2019 будет удивлять пляжным спортом. Фото: zi.ua
MRPL City-2019 будет удивлять пляжным спортом. Фото: zi.ua

На территории фестиваля также проведут Чемпионат Украины по стритболу – уличному подвида баскетболу, где друг против друга играют команды спортсменов из трех человек. Принять участие в Открытом Кубке Украины могут не только мужчины, но и команды женщин.

Для команд любителей пляжного спорта будут организованы волейбольные и футбольные соревнования.

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9-11 августа в Мариуполе на пляже "Песчаный" состоится ежегодный музыкальный фестиваль MRPL City 2019. FAN билет на фестиваль стоит 750 гривен. За свободное перемещения по всей территории фестиваля, кроме зоны VIP Tablе нужно заплатить 950 гривен. Цены на билеты VIP Table колеблются от 2 тыс грн, в зависимости от расположения столика.

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