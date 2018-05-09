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среда, 09 мая 2018 16:32

Плач Иеремии выступит перед фанами и покажут фотовыставку

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Плач Иеремии выступит перед фанами и покажут фотовыставку
2050/5000 Plach Yeremiyi v seriyi "Ukrayinsʹke Vybrane". Foto: !FEST " ta Ukrayinsʹkoyi Akademiyi Liderstva. Yoho meta – tse stvoryty zv'yazok mizh pokolinnyamy. Vzhe vidbulysʹ kontserty hurtiv Komu Vnyz ta Tartak. Pered kontsertom orhanizatory vidkryyutʹ fotovystavku pro hurt. Yiyi oblashtuyutʹ v prymishchenni kolyshnʹoho sklozavodu na !FESTrepublic. Vidkryttya vystavky o 19:00, sam kontsert pochnetʹsya o 20:00. CHYTAYTE TAKOZH: Hurt "Komu Vnyz" vidsvyatkuvav 30-richchya kontsertom i fayeramy Plach Yeremiyi vzhe mayzhe 30 rokiv na stseni. Plach Yeremiyi na pochatku 1990 roku zasnuvav Taras Chubay. Prote Chubay (hitara, vokal, muzyka) ta Vsevolod Dyachyshyn (bas) hraly razom shche z 1985 roku (hurt "Tsyklon"). U pervynnyy sklad hurtu "Plach Yeremiyi" uviyshly hitaryst Oleh "Bilyy" Shevchenko, barabanshchyk Myron Kalytovsʹkyy, arfistka Alina Lazorkina ta violonchelist Oleksa Pakholkiv. Sviy pershyy vystup hurt proviv na stseni toho zh samoho "Ne zhurysʹ". Tse buv akustychnyy, "kamernyy" vystup u nepovnomu skladi. Pershyy zhe seryoznyy "elektrychnyy" kontsert, vidbuvsya na alʹternatyvnomu festyvali "Vyvykh" u 1990-mu rotsi. U 1991 rotsi na festyvali "Chervona ruta" v Zaporizhzhi "Plach Yeremiyi" otrymav druhe mistse v zhanri rok-muzyky. U 1993 rotsi na mizhnarodnomu festyvali "Mariya" (Truskavetsʹ) hurt zibrav vsi mozhlyvi nahorody — spetsialʹnyy pryz zhuri, pryz za naykrashchu pisnyu ("O khto ty, o khto…"), pryz hlyadatsʹkykh sympatiy. Pershyy ofitsiynyy alʹbom hurtu — "Dveri, kotri naspravdi ye" — buv zapysanyy u 1993 rotsi. Za pidsumkamy roku "Plach Yeremiyi" vyznano naykrashchym kontseptualʹnym rok-hurtom v krayini, a na Zakhidniy Ukrayini komanda vzahali vvazhayetʹsya kulʹtovoyu. 9 bereznya 2018 roku lehendarnyy ukrayinsʹkyy hurt "Komu Vnyz" vidznachyv 30-richchya hurtu v klubi !FESTrepublic. Tse pershyy zakhid iz seriyi kontsertiv kulʹtovykh ukrayinsʹkykh vykonavtsiv "Ukrayinsʹke vybrane". Z vesny do lita na potsinovuvachiv muzyky u Lʹvovi chekayutʹ kontserty hurtiv VV, Plach Yeremiyi, Tartak, Pikardiysʹka Tertsiya. "Ukrayinsʹke vybrane" – spilʹnyy proekt Kholdynhu emotsiy "!FEST" ta Ukrayinsʹkoyi Akademiyi Liderstva. Yoho meta – tse stvoryty zv'yazok mizh pokolinnyamy Плач Иеремии в серии "Украинская Избранное". Фото:! FEST

11 мая в львовском клубе !FESTrepublic состоится концерт группы Плач Иеремии в серии "Украинское Избранное". Это третее мероприятие из серии концертов культовых украинских исполнителей "Украинское избранное".

С весны до лета на ценителей музыки во Львове ждут на концертах групп ВВ, Плач Иеремии, Тартак, Пиккардийская Терция. "Украинская избранное" - совместный проект Холдинга эмоций !FEST и Украинской Академии Лидерства. Его цель - создать связь между поколениями. Уже состоялись концерты групп Кому Вниз и Тартак. Перед концертом организаторы откроют фотовыставку о группе. Ее обустроят в помещении бывшего стеклозавода на !FESTrepublic. Открытие выставки в 19:00, сам концерт начнется в 20:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Группа "Кому Вниз" отпраздновал 30-летие концертом и файерами

Плач Иеремии уже почти 30 лет на сцене. Плач Иеремии в начале 1990 года основал Тарас Чубай. Однако Чубай (гитара, вокал, музыка) и Всеволод Дячишин (бас) играли вместе еще с 1985 года (группа "Циклон"). В первоначальный состав группы Плач Иеремии вошли гитарист Олег "Белый" Шевченко, барабанщик Мирон Калитовский, арфистка Алина Лазоркина и виолончелист Алексей Пахолкив. Свое первое выступление группа провела на сцене того же "Не горюй". Это был акустическое выступление в неполном составе. Первый же серьезный концерт состоялся на альтернативном фестивале "Вывих" в 1990 году. В 1991 году на фестивале "Червона рута" в Запорожье "Плач Иеремии" занял второе место в жанре рок-музыки. В 1993 году на международном фестивале "Мария" (Трускавец) группа собрал все возможные награды - специальный приз жюри, приз за лучшую песню. Первый официальный альбом группы - "Двери, которые на самом деле есть" - был записан в 1993 году. По итогам года Плач Иеремии признан лучшей концептуальной рок-группой в стране, а на Западной Украине команда вообще считается культовой.

9 марта 2018 легендарный украинская группа "Кому Вниз" отметила 30-летие группы в клубе !FESTrepublic. Это первое мероприятие из серии концертов культовых украинских исполнителей "Украинская избранное". С весны до лета на ценителей музыки во Львове ждут концерты групп ВВ, Плач Иеремии, Тартак, Пиккардийская Терция.

Автор: Ольга Васькив
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