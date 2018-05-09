Плач Иеремии выступит перед фанами и покажут фотовыставку

11 мая в львовском клубе !FESTrepublic состоится концерт группы Плач Иеремии в серии "Украинское Избранное". Это третее мероприятие из серии концертов культовых украинских исполнителей "Украинское избранное".
С весны до лета на ценителей музыки во Львове ждут на концертах групп ВВ, Плач Иеремии, Тартак, Пиккардийская Терция. "Украинская избранное" - совместный проект Холдинга эмоций !FEST и Украинской Академии Лидерства. Его цель - создать связь между поколениями. Уже состоялись концерты групп Кому Вниз и Тартак. Перед концертом организаторы откроют фотовыставку о группе. Ее обустроят в помещении бывшего стеклозавода на !FESTrepublic. Открытие выставки в 19:00, сам концерт начнется в 20:00.
Плач Иеремии уже почти 30 лет на сцене. Плач Иеремии в начале 1990 года основал Тарас Чубай. Однако Чубай (гитара, вокал, музыка) и Всеволод Дячишин (бас) играли вместе еще с 1985 года (группа "Циклон"). В первоначальный состав группы Плач Иеремии вошли гитарист Олег "Белый" Шевченко, барабанщик Мирон Калитовский, арфистка Алина Лазоркина и виолончелист Алексей Пахолкив. Свое первое выступление группа провела на сцене того же "Не горюй". Это был акустическое выступление в неполном составе. Первый же серьезный концерт состоялся на альтернативном фестивале "Вывих" в 1990 году. В 1991 году на фестивале "Червона рута" в Запорожье "Плач Иеремии" занял второе место в жанре рок-музыки. В 1993 году на международном фестивале "Мария" (Трускавец) группа собрал все возможные награды - специальный приз жюри, приз за лучшую песню. Первый официальный альбом группы - "Двери, которые на самом деле есть" - был записан в 1993 году. По итогам года Плач Иеремии признан лучшей концептуальной рок-группой в стране, а на Западной Украине команда вообще считается культовой.
9 марта 2018 легендарный украинская группа "Кому Вниз" отметила 30-летие группы в клубе !FESTrepublic. Это первое мероприятие из серии концертов культовых украинских исполнителей "Украинская избранное". С весны до лета на ценителей музыки во Львове ждут концерты групп ВВ, Плач Иеремии, Тартак, Пиккардийская Терция.
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Автор:Ольга Васькив
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