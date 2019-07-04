Песни грузинской певицы удалили с "Яндекс.Музыка" и "Вконтакте"

Песни Нино Катамадзе удалили из российских ресурсов. Фото с открытых источников.

Музыкальные композиции грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе удалили с "Яндекс.Музыка" и "Вконтакте", из-за ее отказа выступать в России.

"Альбомы и синглы грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе удалено из российских медиаплееров iTunes, Google Play Music, а также с" Яндекс. Музыки "и" ВКонтакте ", - говорится в сообщении Грузия Online.

Ранее, композиции певицы можно было найти в медиаплеерах, но прослушивания в России было запрещено. Позже на сервисах осталось только несколько композиций.

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Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России. Она заявила, что РФ - это оккупант Гризии и Украины.