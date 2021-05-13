Откроют музей Ивана Марчука

12 мая украинскому художнику Ивану Марчуку исполнилось 85 лет. В 2007 году он попал в британский рейтинг 100 гениев современности. Фото: Тарас Подолян

В Киеве откроют персональный музей народного художника Украины, лауреата премии Шевченко Ивана Марчука.

"Убежден, что лучшим почитанием таланта выдающегося художника должен стать персональный музей Ивана Марчука в Киеве. Городская власть нашла в исторической части столицы помещения для обустройства музея, и после получения коллекции работ от художника мы готовы начать соответствующие работы", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Работы художника насчитывает около 5000 произведений. Он провел более 150 персональных и около 50 коллективных выставок.

Ранее в многочисленных интервью Иван Марчук говорил о желании открыть свой музей в Киеве. В апреле 2005 года тогдашний президент Виктор Ющенко подписал распоряжение о создании "Культурного центра художника Ивана Марчука", в сентябре состоялась торжественная церемония закладки первого камня в фундамент будущего здания.

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85-летний Иван Марчук - лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, член научного совета Международной академии современного искусства в Риме. В советские времена долго не мог официально выставлять свои произведения и подвергался притеснениям и преследованиям со стороны КГБ. В 2007 году он попал в британский рейтинг 100 гениев современности.