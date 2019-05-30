От огромной ящерицы до пса-супергероя: что смотреть в кино

318-метровая ящерица-мутант уничтожает Токио в новом фильме "Годзилла: король монстров" bloody-disgusting.com

"Годзилла 2: король монстров", США, Япония.

318-метровый доисторический ящер-мутант Годзилла проснулся от испытания водородной бомбы в Тихом океане. Чудовище начало крушить японскую столицу Токио. Все на своем пути Годзилла уничтожает атомным тепловым лучом из пасти. На этот раз его врагами будут гигантский мотылек Мотра, огромный птеранодон Родан и трехголовый дракон Кинг Гидора. Как и Годзилла, эти персонажи-мутанты были придуманы в 1950-е. Это была реакция японской культуры на ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в августе 1945-го. Перезапуск серии фильмов "Годзилла" свидетельствует о том, что тема технологической войны и радиации все еще волнует современность. События картины разворачиваются в одной киновселенной с Кинг-Конгом, а поэтому уже в следующем году выйдет лента о противостоянии огромной ящерицы и обезьяны.

"Тайная жизнь домашних животных 2", США.

Когда домашние животные остаются дома без своих хозяев, начинают разговаривать и вести себя почти как люди. Джек-Рассел-терьер следит за новорожденным ребенком. Заботится о нём больше чем мать. В другом доме кошка дает им уроки хороших манер щенками. Пес превращается в супергероя Капитана Снежка. Кролик пытается освободить своего товарища тигренка из цирка.

Режиссером второй части мультфильма "Тайная жизнь домашних животных" выступил Крис Рено. Известный по трем сериям "Гадкого я" и "Миньонов".

"Вельзевул", Мексика.

Бывший священник совершил серию шокирующих убийств детей. От церкви его отлучили за сатанинские ритуалы. Расследованием занимается детектив, который недавно при похожих обстоятельствах потерял сына. Для него это принципиальное дело. У священника есть сторонники. Они пытаются приблизить апокалипсис. Детектив понимает, что ему придется бороться с потусторонним злом. Роль убийцы выполнил Тобин Белл - главный актер серии фильмов "Пила".

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Картина об английского певца Элтоне Джоне "Рокетмен" выйдет на следующей неделе. Лента считается фаворитом в нынешней гонке за премией "Оскар". Фильм сняли с элементами фантастики, на чем артист настоял лично. Также Джону было важно сохранить на экране сцены секса и употребления наркотиков. По словам певца, в 1970-е его жизниь выглядела именно так. Режиссером выступил Декстер Флетчер, который спродюсировал прошлогодний музыкальный байопик "Богемная рапсодия" о группе Queen.