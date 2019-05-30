От огромной ящерицы до пса-супергероя: что смотреть в кино

 
Ексклюзивы
1/5
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все что известно
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все что известно
Просмотров: 891
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 1422
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
2 Просмотров: 1809
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2502
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1242
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 531
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 7029
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7632
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3681
Фото
Все фото
5
5
3
8
15
Автобус с кинопоказами и выставками будет ездить по Украине
Автобус с кинопоказами и выставками будет ездить по Украине
5 самых интересных фильмов, которые покажут на кинофестивале &quot;Молодость&quot;
5 самых интересных фильмов, которые покажут на кинофестивале "Молодость"
Уилл Смит пришел на обычный сеанс &quot;Аладдина&quot;
Уилл Смит пришел на обычный сеанс "Аладдина"
&quot;Обсуждали возможность концерта в год&quot; - выступил первый виолончель Берлинской филармонии
"Обсуждали возможность концерта в год" - выступил первый виолончель Берлинской филармонии
Скифское золото, оружие и посуду представили на выставке находок Бельского городища
Скифское золото, оружие и посуду представили на выставке находок Бельского городища
Видео
Все видео
Группа "Жадан и Собаки" исполнил песню "Троещина"
Группа "Жадан и Собаки" исполнил песню "Троещина"
Стало известно, когда выйдет украинский фильм "Толока"
Стало известно, когда выйдет украинский фильм "Толока"
Накажут ли виноватых: вышел тизер последней серии сериала "Чернобыль"
Накажут ли виноватых: вышел тизер последней серии сериала "Чернобыль"
Рок и секс с аборигенами: группа Rammstein выпустила клип
Рок и секс с аборигенами: группа Rammstein выпустила клип
Я тр*хав все, что шевелится или В поисках любви: обзор фильма "Рокетмен" (18+)
Я тр*хав все, что шевелится или В поисках любви: обзор фильма "Рокетмен" (18+)
Интервью
1/5
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 423
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2502
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 21871
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
2 Просмотров: 711
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 144
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
четверг, 30 мая 2019 21:45

От огромной ящерицы до пса-супергероя: что смотреть в кино

  Комментировать
От огромной ящерицы до пса-супергероя: что смотреть в кино
318-метровая ящерица-мутант уничтожает Токио в новом фильме "Годзилла: король монстров" bloody-disgusting.com

"Годзилла 2: король монстров", США, Япония.

318-метровый доисторический ящер-мутант Годзилла проснулся от испытания водородной бомбы в Тихом океане. Чудовище начало крушить японскую столицу Токио. Все на своем пути Годзилла уничтожает атомным тепловым лучом из пасти. На этот раз его врагами будут гигантский мотылек Мотра, огромный птеранодон Родан и трехголовый дракон Кинг Гидора. Как и Годзилла, эти персонажи-мутанты были придуманы в 1950-е. Это была реакция японской культуры на ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в августе 1945-го. Перезапуск серии фильмов "Годзилла" свидетельствует о том, что тема технологической войны и радиации все еще волнует современность. События картины разворачиваются в одной киновселенной с Кинг-Конгом, а поэтому уже в следующем году выйдет лента о противостоянии огромной ящерицы и обезьяны.

"Тайная жизнь домашних животных 2", США.

Когда домашние животные остаются дома без своих хозяев, начинают разговаривать и вести себя почти как люди. Джек-Рассел-терьер следит за новорожденным ребенком. Заботится о нём больше чем мать. В другом доме кошка дает им уроки хороших манер щенками. Пес превращается в супергероя Капитана Снежка. Кролик пытается освободить своего товарища тигренка из цирка.

Режиссером второй части мультфильма "Тайная жизнь домашних животных" выступил Крис Рено. Известный по трем сериям "Гадкого я" и "Миньонов".

"Вельзевул", Мексика.

Бывший священник совершил серию шокирующих убийств детей. От церкви его отлучили за сатанинские ритуалы. Расследованием занимается детектив, который недавно при похожих обстоятельствах потерял сына. Для него это принципиальное дело. У священника есть сторонники. Они пытаются приблизить апокалипсис. Детектив понимает, что ему придется бороться с потусторонним злом. Роль убийцы выполнил Тобин Белл - главный актер серии фильмов "Пила".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Накажут ли виноватых: вышел тизер последней серии сериала "Чернобыль"

Картина об английского певца Элтоне Джоне "Рокетмен" выйдет на следующей неделе. Лента считается фаворитом в нынешней гонке за премией "Оскар". Фильм сняли с элементами фантастики, на чем артист настоял лично. Также Джону было важно сохранить на экране сцены секса и употребления наркотиков. По словам певца, в 1970-е его жизниь выглядела именно так. Режиссером выступил Декстер Флетчер, который спродюсировал прошлогодний музыкальный байопик "Богемная рапсодия" о группе Queen.

Автор: Артём КУРИХИН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От огромной ящерицы до пса-супергероя: что смотреть в кино». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

Таких похорон еще не видели

Глыба мусора забрала жизни 4 человек

Запретили ввозить украинское книги

Порошенко дал урок Зеленскому и преемникам

Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня

В подземном переходе удушились люди

Чем закончилась история о черной кассе Партии регионов

Саакашвили получил должность

Патрульные полицейские пересели на катера

5 главных причин появления пивного живота

Самое читаемое
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 36207
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 21871
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 17244
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 9720
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 9383
Культура
Группа "Жадан и Собаки" исполнил песню "Троещина"
Группа "Жадан и Собаки" исполнил песню "Троещина"
 Просмотров: 126
Как заработать музыканту расскажут эксперты индустрии
Как заработать музыканту расскажут эксперты индустрии Просмотров: 54
Назвали фильмы, которые Госкино запретило показывать 2018 года
Назвали фильмы, которые Госкино запретило показывать 2018 года Просмотров: 387
Жаждущие тела в темном кинотеатре: куда пойти на свидание в июне
Жаждущие тела в темном кинотеатре: куда пойти на свидание в июне
8
 Просмотров: 333
Автобус с кинопоказами и выставками будет ездить по Украине
Автобус с кинопоказами и выставками будет ездить по Украине
5
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
5
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
4
Зеленский хайпанул на шаурме
3
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
2
Показали фото труднопроходимых склонов Карпат
2
Google запустит завод для строительства беспилотников
Голосов: 828
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua