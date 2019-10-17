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четверг, 17 октября 2019 15:53

От 16-летней эко-активистки до режиссера порно: создали рейтинг самых влиятельных женщин мира

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От 16-летней эко-активистки до режиссера порно: создали рейтинг самых влиятельных женщин мира
Создали рейтинг самых влиятельных женщин мира. Фото: aif.ru

В этом году традиционно создали список самых влиятельных женщин мира.

Рейтинг женщин, которые вдохновляют, обнародовало издание BBC.

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"От климатической активистки Греты Тунберг до транс-женщины Ниши Аюб, заключенной в мужскую тюрьму в возрасте 21 года, многие из списка внедряют изменения от имени женщин во всем мире. Они дают нам свое видение того, как может выглядеть жизнь в 2030 году ", - говорилось в сообщении ВВС.

В списке находятся имена женщин разных профессий и сфер деятельности из разных уголков мира. Все они объединены в 6 категорий - Земля, Наука, Лидерство, Творчество, Спорт и Идентичность.

Кроме 16-летней эко-активистки Греты Тунбер, в рейтинг вошли мэр афганского города Зарифа Гафари, темнокожая балерина Прешис Адамс, первая олимпийская чемпионка из Ирана Кимия Ализаде и многие другие женщины.

Также в рейтинг попала актриса Белла Торн, которая переквалифицировалась из диснеевской актрисы в режиссера порнофильмов. Этим летом Торн пострадала от шантажа хакеров, которые угрожали выложить в сеть ее интимные фото. В ответ на угрозы, Белла сама распространила откровенные снимки.

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Публикация от BBC 100 Women (@bbc100women)

Международный мужской журнал Maxim ежегодно выбирает самую сексуальную модель. 2019-го этот титул получила бывшая "Мисс Вселенная" Оливия Калпо.

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