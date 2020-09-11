Основали крупнейший украинский профессиональный хор

77 лет назад Григорий Веревка стал организатором и художественным руководителем хора. Фото: mus.art.co.ua

11 сентября 1943 года в Харькове был создан всемирно известный хоровой коллектив - Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки.

Основателем, первым руководителем и дирижером хора был Григорий Веревка - композитор, хоровой дирижер, педагог, фольклорист.

В первый состав входили 134 исполнителя: 84 хориста, 34 артиста оркестра, 16 артистов балета.

Хор гастролировал по всему миру, представляя украинское искусство. Повсюду были переполненные залы, овации. Триумфальным стало первое выступление коллектива на американском континенте во время ЭКСПО-67 в Монреале, где собралось около 30 тыс. слушателей.

Многолетним руководителем хора был Анатолий Авдиевский, который впервые ввел в народный хор женские академические голоса, расширив его исполнительские возможности.

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В репертуаре коллектива более 1000 песен. Основу составляют украинский фольклор, песни и танцы других народов, произведения украинских композиторов. Хор имеет 3 группы: хоровую, оркестровую и хореографическую. Всего более 150 участников. Это крупнейший украинский профессиональный хор. С 2016 года хор Веревки возглавляет Зеновий Коринец.