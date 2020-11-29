Опубликуют 27 книг о съемках Гарри Поттера

Выйдут в свет дневники британского актера Алана Рикмана. Описал закулисные истории съемок франшизы о Гарри Поттере. 11 лет играл профессора Северуса Снейпа. Фото: Pinterest

Выйдут в свет дневники британского актера Алана Рикмана, который сыграл профессора Северуса Снейпа в фильмах о Гарри Поттере.

Права на рукописи приобрело издательство Canongate. Редактором станет Алан Тейлор. Вместят 27 томов Рикмана в одну книгу, выйдет осенью 2022-го.

Охватывают более 25 лет жизни и карьеры Рикмана. Описал закулисные истории съемок франшизы о Гарри Поттере. Снимался в течение десяти лет, с 2001-го по 2011-й. Также рукописи содержат размышления об актерском мастерстве, дружбе и политике.

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На съемках "Гарри Поттера и Принца-полукровки", которые проходили в 2009 году, Рикман написал на листе из блокнота заметку "В голове Снейпа". В ней актер рассказал, как разочарован решениями режиссера Дэвида Йейтса насчет сюжетной линии со Снейпом.

"Такое ощущение, что Дэвид Йейтс решил, что Cнейп не важен для достижения его целей, то есть для привлечения подростковой аудитории", - писал актер. Также в архив вошла переписка Рикмана с писательницей Джоан Роулинг.

Самая известная роль Алана Рикмана - профессор Северус Снейп в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Также снялся в 50 фильмах, в частности "Реальная любовь", "Робин Гуд: принц воров", "Разум и чувства", "Суини Тодд", "Крепкий орешек". Был лауреатом премий "Золотой глобус", "Эмми" и BAFTA. Умер в Лондоне 2016-го от рака.