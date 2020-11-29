Опубликуют 27 книг о съемках Гарри Поттера

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 396
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 216
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 234
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1890
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 792
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2637
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1800
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6813
Фото
Все фото
5
7
3
7
8
Составили список величайших актеров XXI в.
Составили список величайших актеров XXI в.
Именем украинки Майи Дерен назвали кинотеатр на Манхэттене
Именем украинки Майи Дерен назвали кинотеатр на Манхэттене
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала &quot;Казаки. Абсолютно лживая история&quot;
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала "Казаки. Абсолютно лживая история"
Общение с ним вдохновляло музыкантов, когда в них никто не верил - легендарный журналист нуждается в помощи
Общение с ним вдохновляло музыкантов, когда в них никто не верил - легендарный журналист нуждается в помощи
Повесть &quot;Кайдашева семья&quot; перевели на турецкий язык без цензуры
Повесть "Кайдашева семья" перевели на турецкий язык без цензуры
Видео
Все видео
Святослав Вакарчук презентовал клип на дебютную песню нового проекта
Святослав Вакарчук презентовал клип на дебютную песню нового проекта
Без цензуры и стереотипов: режиссер фильма "Мои мысли тихие" снял онлайн-сериал
Без цензуры и стереотипов: режиссер фильма "Мои мысли тихие" снял онлайн-сериал
В прокат вышел фильм о прифронтовой зоне
В прокат вышел фильм о прифронтовой зоне
Стартовал сериал о современных украинских героях
Стартовал сериал о современных украинских героях
Объявили дату украинской премьеры "Чудо-женщины 1984"
Объявили дату украинской премьеры "Чудо-женщины 1984"
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 396
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1386
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 972
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 162
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 414
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
1 Просмотров: 306
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
понедельник, 30 ноября 2020 00:45

Опубликуют 27 книг о съемках Гарри Поттера

  Комментировать
Опубликуют 27 книг о съемках Гарри Поттера
Выйдут в свет дневники британского актера Алана Рикмана. Описал закулисные истории съемок франшизы о Гарри Поттере. 11 лет играл профессора Северуса Снейпа. Фото: Pinterest

Выйдут в свет дневники британского актера Алана Рикмана, который сыграл профессора Северуса Снейпа в фильмах о Гарри Поттере.

Права на рукописи приобрело издательство Canongate. Редактором станет Алан Тейлор. Вместят 27 томов Рикмана в одну книгу, выйдет осенью 2022-го.

Охватывают более 25 лет жизни и карьеры Рикмана. Описал закулисные истории съемок франшизы о Гарри Поттере. Снимался в течение десяти лет, с 2001-го по 2011-й. Также рукописи содержат размышления об актерском мастерстве, дружбе и политике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продюсеры считали, что необходим скандал. Поэтому за полчаса до премьеры в гримерку актрисы принесли бутылку бренди

На съемках "Гарри Поттера и Принца-полукровки", которые проходили в 2009 году, Рикман написал на листе из блокнота заметку "В голове Снейпа". В ней актер рассказал, как разочарован решениями режиссера Дэвида Йейтса насчет сюжетной линии со Снейпом.

"Такое ощущение, что Дэвид Йейтс решил, что Cнейп не важен для достижения его целей, то есть для привлечения подростковой аудитории", - писал актер. Также в архив вошла переписка Рикмана с писательницей Джоан Роулинг.

Самая известная роль Алана Рикмана - профессор Северус Снейп в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Также снялся в 50 фильмах, в частности "Реальная любовь", "Робин Гуд: принц воров", "Разум и чувства", "Суини Тодд", "Крепкий орешек". Был лауреатом премий "Золотой глобус", "Эмми" и BAFTA.

Умер в Лондоне 2016-го от рака.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Опубликуют 27 книг о съемках Гарри Поттера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Марш соседей&quot; - В Беларуси планируют новые протесты
"Марш соседей" - В Беларуси планируют новые протесты Просмотров: 19467
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
4
 Просмотров: 11061
Гороскоп на 28-29 ноября: кого осчастливят последние выходные осени
Гороскоп на 28-29 ноября: кого осчастливят последние выходные осени
 Просмотров: 7659
Медицинский гороскоп на 29 ноября: как оставаться здоровым, когда все вокруг болеют
Медицинский гороскоп на 29 ноября: как оставаться здоровым, когда все вокруг болеют
 Просмотров: 4068
&quot;Муж стал дальнобойщиком&quot; - украинка рассказала о работе В США
"Муж стал дальнобойщиком" - украинка рассказала о работе В США
5
 Просмотров: 4005
Культура
"Богемную рапсодию" пели по 12 часов в день
"Богемную рапсодию" пели по 12 часов в день
 Просмотров: 459
Дэвид Линч организует онлайн концерт с участием Стинга и Кэти Перри
Дэвид Линч организует онлайн концерт с участием Стинга и Кэти Перри Просмотров: 54
На съемках "Хоббита" погибло 27 животных
На съемках "Хоббита" погибло 27 животных
 Просмотров: 594
Продюсеры считали, что необходим скандал. Поэтому за полчаса до премьеры в гримерку актрисы принесли бутылку бренди
Продюсеры считали, что необходим скандал. Поэтому за полчаса до премьеры в гримерку актрисы принесли бутылку бренди
 Просмотров: 486
На Рождество откроют детскую библиотеку аудиокниг
На Рождество откроют детскую библиотеку аудиокниг Просмотров: 54
Больше всего комментируют
13
В Горловке мощные взрывы уничтожили живую силу и артиллерию оккупантов - журналист
12
Наши позиции в войне с РФ сейчас слабее, чем в 2014 году - ветеран
8
"Имеем то, что имеем" - Тихановская высказалась о принадлежности Крыма
5
Байден пригласил Тихановскую на встречу
2
Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным
Голосов: 422
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть