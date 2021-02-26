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пятница, 26 февраля 2021 00:45

ONUKA запустила проект в честь Леси Украинки

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ONUKA запустила проект в честь Леси Украинки
Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко запустила поэтический проект "Хрестоматия". Будет читать стихи Леси Украинки. Фото: Instagram

Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко запустила поэтический проект "Хрестоматия". Дебютировал со стихотворением "Сафо" украинской поэтессы Леси Украинки.

"Для меня Леся Украинка - невероятно красивый человек, сильная и волевая женщина с трагической судьбой, которой удалось вписать свое имя в историю в патриархальном мире."Сафо" олицетворяет стихи, которые я больше всего ценю в ее творчестве - первые циклы о маме и о любви, малоизвестные, но очень нежные и чувственные. и звучат они так, как написаны сегодня ", - говорит певица.

Проект получил название "Хрестоматия" из-за этимологии слова. С древнегреческого chrestos - полезный и mathono - изучаю, узнаю. Каждый из выбранных стихов Ната читает на разных локациях, которые резонируют с содержанием произведения.

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"Леся Украинка была одной из первых феминисток, - рассказывает поэтесса Леся Демская-Будзуляк в интервью Gazeta.ua. - Она считала, что женщина имеет свои права на личную жизнь, тело и деньги. В ее текстах появляется тип абсолютно новой женщины. Той, которая сама решает свою судьбу. У нее есть статья "Новые перспективы и старые тени: новая женщина в западноевропейской беллетристике", посвященная европейскому феминизму. Разобрала право женщины на самовыражение, самореализацию, даже на бытовом уровне. Например, с мужем Климентием Квиткой долгое время жила в гражданском браке. Он был младше ее, что уже было полным разрывом с традицией. Заключили брак по настоянию Елены Пчилки. Она болезненно переживала то, что скажут о семье и дочери кумовья и кумушки".

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