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среда, 09 июня 2021 21:36

Общество находится в состоянии шока

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Автор: Сергей Старостенко
  "Посетитель Книжного арсенала – это такой фланер времен французской литературы XX века. Он идет по пространству, видит книги, выставки, слышит концерт, встречает знакомых, которых не видел с предыдущего фестиваля", - говорит Олеся Островская-Лютая, культуролог, директор "Мистецького Арсеналу"
"Посетитель Книжного арсенала – это такой фланер времен французской литературы XX века. Он идет по пространству, видит книги, выставки, слышит концерт, встречает знакомых, которых не видел с предыдущего фестиваля", - говорит Олеся Островская-Лютая, культуролог, директор "Мистецького Арсеналу"

Украинское общество находится в состоянии шока многие поколения. Постоянно проживаем какую-то катастрофу. Катастрофа поколения моих родителей – Чернобыль, сразу после – распад Советского Союза, рассказала в интервью журналу "Країна" культуролог, директор "Мистецького Арсеналу" Олеся Островская-Лютая.

8 июня началась онлайн продажа билетов на 10-й Международный фестиваль "Книжный Арсенал", который состоится 23-27 июня. Из-за пандемии COVID-19 вход на фестиваль возможен только в определенный временной промежуток по слотам.

"На Книжный Арсенал классы никогда не приходят. Нет понимания между образованием и сферой культуры, – объясняет Островская-Лютая. – В немецком Лейпциге все школы в период проведения книжной ярмарки получают бесплатные билеты. На фестивале масса детей, они сидят везде под стенами, листают книги. В Украине школы очень ограничены в своей возможности посещать такие события. Это считается срывом учебного процесса. И зависит в большой степени от инициативы учителя и родителей. Но это не является частью природного образовательного процесса."
Постоянно проживаем какую-то катастрофу

По мнению Островской-Лютой, гуманитарное образование в украинской школе очень "технизированное".

"На уроках украинского языка дети разбирают слова на составляющие, в огромном количестве учат различные грамматические правила. Но не учатся читать и обсуждать длинный текст, а также писать о нем свои длинные тексты, эссе. К гуманитарным предметам подход, как к техническим. Это не способствует культуре чтения", – добавляет культуролог.
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"Книга – это длинный текст и требует много свободного времени. С появлением интернета, люди не стали глупее, а начали иначе взаимодействовать с носителями информации. Привыкли и выросли в условиях короткого взаимодействия. Сейчас лонгридом называется текст на 2 страницы. Тот, кто способен долго взаимодействовать с текстом, имеет стратегическое взаимодействие с миром. Краткий текст – это тактическое взаимодействие, здесь и сейчас," – рассказывает директор Арсенала.

Полное интервью с Олесей Островской-Лютой читайте в журнале "Країна" от 3 июня. А также смотрите в программе "БОЧКА. Розмова по-українськи" на YouТube-канале Gazeta.ua.

В 2019 году Книжный Арсенал получил награду Лондонской книжной ярмарки International Excellence Awards как лучший литературный фестиваль мира. Жюри конкурса отметили мультидисциплинарнисть украинской книжной ярмарки. В этом году на Книжном Арсенале пройдет 261 событие.
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