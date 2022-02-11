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пятница, 11 февраля 2022 12:31

О бывшем и историях любви: Каминская представила первый альбом

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О бывшем и историях любви: Каминская представила первый альбом
Слава Каминская выпустила альбом. Фото: instagram.com/babaslavka

Певица Слава Каминская выпустила семь песен о личной истории из своей жизни.

После окончания работы в группе "Неангелы" звезда решила поделиться своими внутренними переживаниями о пережитых чувствах, боли и любви. Альбом исполнительница опубликовала на YouTube.

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В первый альбом Каминской войдет семь композиций о разных периодах ее жизни. В частности, песню "Имя твое" певица посвящает истории любви с бывшим мужем, а композиция "Пополам" рассказывает о последних отношениях артистки. В ней она поет сердцем со всей болью, переживаемой в период расставания.

Певица 37-летняя Слава Каминская рассказала, на сколько квартир смогла заработать, пока была в группе "НеАнгелы". В марте участники музыкального коллектива объявили о распаде. Исполнительница также призналась, что ее сольная карьера уже приносит доход. Хотя добавила, что больше тратит, чем зарабатывает.

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