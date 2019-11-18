"Ну, погоди!" осудили за жестокость и сексизм

Волк дарит зайцу цветы. Фото:stolica-s.su

В советском мультфильме "Ну, погоди!" заметили проявления сексизма, харассмента и гендерного дисбаланса.

Кроме этого, в "Ну, погоди!" много насилия и жестокости, сообщили в Обозревателе со ссылкой на ВВС.

В мультфильме Вовка постоянно бьют, всячески издеваются, и это, по замыслу создателей, должно выглядеть смешно.

Также проявленный гендерный дисбаланс - так, в мультике кроме свиньи, женских образов почти нет. Да и этот единственный женский персонаж - проявление сексизма. Есть в "Ну, погоди!" и гендерная неоднозначность. Например, до сих пор непонятно, какого пола заяц.

Исследователи заметили еще харассмент - охота на зайца показывается иногда неоднозначно, а "жертва" не отстает от хищника в скрытых домогательствах.

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Американский телеканал FOX отказался продолжать перезапуск сериала "Беверли-Хиллз, 90210" на второй сезон. Продюсеры без объяснений остановили съемки телешоу, сообщает The Hollywood Reporter.