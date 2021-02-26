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пятница, 26 февраля 2021 20:20

Ни на одной фотографии Леся Украинка не улыбается
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В столичном "Украинском доме" открылся проект "Леся Украинка: 150 имен".

- Важно было показать Лесю Украинку не как икону, а как личность, - говорит куратор Павел Гудимов. - В ней мы видим женщину, феминистку, творческого человека. Не только писала, но и много путешествовала. Оставила нам гениальную переписку, 4 тома писем. Открывали те моменты, которые были дискомфортные и "замазаны" советской пропагандой. Которая навешала на писательницу хуторянство, сделала из нее революционерку. При жизни Леси Украинки сформировалась культура нашей страны - ее язык, подходы, интеллигенция. Без этого мы были бы совсем другими ".

Автор: Мария Беляева
  До 8 марта в столичном "Украинском доме" показывают проект "Леся Украинка: 150 имен"
До 8 марта в столичном "Украинском доме" показывают проект "Леся Украинка: 150 имен"

В первом зале Украинского дома отображено название проекту "150 имен". На картонных стендах в виде волн нанесено 150 имен: места, где была Леся, люди, с которыми она жила и дружила, герои ее произведений. Здесь разместился книжный лаунж. Собраны книги, посвященные Леси Украинке, за последние 30 лет. Посетители могут посмотреть и почитать их на пуфах и за столами.

При жизни Леси Украинки сформировалась культура нашей страны

В отдельной комнате сделали "Линию жизни". На стенах - биография Ларисы Косач и ее фотографии.

Автор: Мария Беляева
  Один из залов проекта "Леся Украинка: 150 имен" в столичном Украинском доме - "Линия жизни". Разными цветами изображены события биографии Леси Украинки от рождения до смерти, что происходило в культуре и социума и в мировой политике
Один из залов проекта "Леся Украинка: 150 имен" в столичном Украинском доме - "Линия жизни". Разными цветами изображены события биографии Леси Украинки от рождения до смерти, что происходило в культуре и социума и в мировой политике

- Люблю такой таймлайн, жизнь человека на фоне эпохи, - объясняет Павел Гудимов. - Разными цветами изображены события биографии Леси Украинки от рождения до смерти, что происходило в культуре и социума и в мировой политике. Она родилась в 1871 году, в 1874-м состоялась первая выставка импрессионистов в Париже, а 1876-м изобрели телефон. Напротив официальной истории - неофициальная, ее фотографии.

В конце XIX - начале ХХ века фотография была роскошью, стоила дорого. В Киеве одним из монополистов был Франц Мезер. В его ателье фотографировалась все семья Косачей. Потому что всегда имел народное костюмы. Тогда они не ходили в народном костюме, это выдумки советских времен, чтобы показать сельскую Украину. Семья Косачей принадлежала к модной интеллигенции. А когда хотели сменить обстановку - шли в фотоателье. Это была эпоха увлечения этнографией, поэтому снимались в народных костюмах. Всего сохранилось 18 фотографий с Лесей Украинкой. И ни на одной она не улыбается. Хотя в описаниях и переписках заметно, что обладает иронией и самоиронией. Возможно, это оппозиция всему. Неулыбчивая Леся.

Напротив зал, посвященный личной жизни поэтессы. Ее письма, оригинальные вещи, одежда той эпохи. Актриса зачитывает отрывки из писем.

Произведения искусства художников разных времен, изображающие Лесю Украинку, собрали в зале "Образ".

Автор: Мария Беляева
  Произведения искусства художников разных времен, изображающие Лесю Украинку, собрали в зале "Образ". Показывают на проекте "Леся Украинка: 150 имен" в киевском Украинском доме
Произведения искусства художников разных времен, изображающие Лесю Украинку, собрали в зале "Образ". Показывают на проекте "Леся Украинка: 150 имен" в киевском Украинском доме

- Впервые в Киеве встретились два портрета львовского художника Ивана Труша, которые он сделал при жизни Леси Украинки, - обратил внимание Павел Гудимов - Это было в 1900 году, 29-летней женщине из-за болезни было трудно позировать. Ее муж Климент Квитка считал этот ее портрет лучшим. Труш специально сделал реплику для польского графа, который хотел приобрести изображение. Леся Украинка была категорически против. Художник пообещал уничтожить второй портрет, но не сделал этого. Сейчас один находится в львовском музее, другой в киевском. Трудно различить, киевский немного поврежден. До сих пор ведутся дискуссии, какой из них оригинален. Из интересного еще макет памятника Леси Украинки Петра Кулика 1971 года. Он победил в конкурсе, но в Киеве поставили памятник Галины Кальченко. Эта работа была революционная, а Кулик - один из самых недооцененных украинских скульпторов. Также есть первые отпечатки купюр в 200 гривен с изображением Леси Украинки от Национального банка.

Автор: Мария Беляева
  Впервые в Киеве встретились два портрета львовского художника Ивана Труша, которые он написал с Леси Украинки в 1900 году. Показывают на проекте "Леся Украинка: 150 имен" в киевском Украинском доме.
Впервые в Киеве встретились два портрета львовского художника Ивана Труша, которые он написал с Леси Украинки в 1900 году. Показывают на проекте "Леся Украинка: 150 имен" в киевском Украинском доме.

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На третьем этаже Украинского дома 28 стендов раскрывают различные темы, которые, по мнению авторов проекту, являются ключевыми для понимания жизни и творчества Леси Украинки: от семьи и среды до иллюстраций, постановок и экранизаций по ее произведениям.

Автор: Мария Беляева
  На проекте "Леся Украинка: 150 имен" в киевском Украинском доме показывают работы художников, посвященные ее произведениям
На проекте "Леся Украинка: 150 имен" в киевском Украинском доме показывают работы художников, посвященные ее произведениям

- Актуализация фигур прошлого - это задача специалистов, которые глубоко изучают тему. Их тексты мы пытались сократить и упростить. Если старшеклассник придет к нам и что-то не поймет - мы плохо сделали свою работу, - продолжает Павел Гудимов. - На стендах наши акценты. Начинаем с ее родителей, семьи. А кроме Леси были еще 5 братьев и сестер. И все они состоялись, как писатели, ученые, деятели. Потому что родители много вкладывали в образование детей. А еще коллекционировали народные предметы гончарства, ткачества, исследовали этнографию. Ее мама Олена Пчилка составляла схемы народной вышивки. Первые поэзии Ларисы Косач вышли в 1884 году во Львове, их выдал Иван Франко. Подписала псевдонимом "Леся Украинка". Скорее всего, это интерпретация псевдонима ее дяди Михаила Драгоманова, который подписывался "Украинец". Рассказываем о Колодяжном на Волыни, где в 1879 году семья купила имение. Там построили специальный "белый" домик для Леси. Режиссер Алла Войтенко сняла фильм, как сегодня выглядит Колодяжное. Не обошли Лесину болезнь, которую тогда называли чахоткой. От нее умирало много людей. В наушниках врач рассказывает, что это за диагноз. А в Институте литературы нашли рентгеновский снимок ее руки. У Леси было три туберкулеза - костей, легких и почек. Биографию завершаем похоронами, на которых гроб, украшенный живыми цветами, несли шесть женщин.

Был удивлен количеством экспонатов, посвященных Лесе Украинке, которые находятся в художественных музеях

Леся и советская пропаганда. Перемещаемся в 1971 год, когда отмечали 100-летие с ее дня рождения. Типичная картина халтурного соцреализма - "Иван Франко, Леся Украинка, Ольга Кобылянская слушают гуцульские мелодии", приехала к нам из музея Франко во Львове. Украинские писатели изображены на поляне в окружении крестьян, один из которых играет на сопилке.

Автор: Мария Беляева
  Типичная картина халтурного соцреализма - "Иван Франко, Леся Украинка, Ольга Кобылянская слушают гуцульские мелодии" из музея Франко во Львове. Показывают на проекте "Леся Украинка: 150 имен" в киевском Украинском доме.
Типичная картина халтурного соцреализма - "Иван Франко, Леся Украинка, Ольга Кобылянская слушают гуцульские мелодии" из музея Франко во Львове. Показывают на проекте "Леся Украинка: 150 имен" в киевском Украинском доме.

Отдельный раздел посвящен "Лісовій пісні", культу этой драмы-феерии, к которому постоянно обращаются художники. Говоря современным языком, это блокбастер. Хочу сделать отдельную выставку о "Лісовой пісні" как феномен визуального искусства. Целый музей на стене - это работы художников, посвященные произведениям Леси Украинки. Шестидесятники безумно иллюстрировали ее поэзии, делали экспрессивные вещи. И таким образом легитимизировали свой полет фантазии. Леся давала возможность им творить. Без привязки к ее произведениям эти работы могли быть осужденными. И, конечно, театр и кино. Среди фильмов стоит отметить "Иду к тебе ..." 1972 года. Его снял Николай Мащенко по сценарию Ивана Драча. Речь идет о Лесиных отношения с Сергеем Мержинским. В главной роли - Алла Демидова.

Автор: Мария Беляева
  Режиссеры экранизировали "Лісову пісню", а Николай Мащенко снял фильм про Лесю Украинку "Іду до тебе". Плакаты показывают на проекте "Леся Украинка: 150 имен" в киевском Украинском доме
Режиссеры экранизировали "Лісову пісню", а Николай Мащенко снял фильм про Лесю Украинку "Іду до тебе". Плакаты показывают на проекте "Леся Украинка: 150 имен" в киевском Украинском доме

Работал над проектом два месяца. Был удивлен количеством экспонатов, посвященных Лесе Украинке, которые находятся в художественных музеях. Мы собрали всего около 200 произведений и артефактов из 20 музеев Украины.

Выставка "Леся Украинка: 150 имен" работает в Украинском доме до 8 марта. Вход свободный по регистрации.

В свободный доступ выложили 14-томник со всеми произведениями и письмами Леси Украинки, выданный в рамках 150-летия. Предыдущее "полное" издание было цензурированное и состояло из 12 томов. Принципиальное отличие собрания - это максимальное внимание к рукописям Леси Украинки, в частности к черновикам, которые приоткрывают завесу над тайнами творческого процесса. Издание имеет восемь тематических блоков: драматургия (1-4 тома), поэзия и лирико-эпические поэмы (5 том), художественная проза (6 том), литературная критика и публицистика (7 том), переводы (8 том), записи народного творчества и песни, записанные с голоса Леси Украинки (9 том), "Древняя история восточных народов" и конспекты, выписки, заметки (10 том), переписка (11-14 тома).

Автор: Марина НЕПИЙВОДА
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