Netflix анонсировал бесплатный фестиваль для поклонников кино

Начало состоится в 19:00 по киевскому времени. Фото: pixabay.com

Стриминговый сервис Netflix проведет 25 сентября бесплатный трехчасовой онлайн-фестиваль для фанатов.

Мероприятие назвали созвучно с заставкой платформы перед началом фильмов - "Тудум", сообщает компания.

"Для Netflix выступят актеры и создатели кино. В обращении к поклонникам они расскажут о новых работах. Всего на "Тудум" продемонстрируют более 70 сериалов, фильмов и спецвыпусков", - говорится в сообщении.

Netflix раскроет новые подробности относительно проектов "Бриджертоны", "Корона", "Эмили в Париже", "Ведьмак", "Бумажный дом", "Половое воспитание", "Очень странные дела" и "Озарк".

Событие будут транслировать на YouTube и в Facebook. Мероприятие продлится три часа. Начало в 19:00 по киевскому времени. Во время трансляции также проведут эксклюзивные показы будущих премьер, сервис покажет пользователям новые трейлеры.

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Стриминговая аудиоплатформа Spotify представила собственный аналог популярного приложения Clubhouse для голосового общения - новую платформу под названием Greenroom. Приложение уже появилось в 135 странах мира на iOS и Android, но доступно пока только на английском языке. Greenroom позволяет создавать аудиокомнаты через учетную запись Spotify.