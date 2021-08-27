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пятница, 27 августа 2021 13:30

Netflix анонсировал бесплатный фестиваль для поклонников кино

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Netflix анонсировал бесплатный фестиваль для поклонников кино
Начало состоится в 19:00 по киевскому времени. Фото: pixabay.com

Стриминговый сервис Netflix проведет 25 сентября бесплатный трехчасовой онлайн-фестиваль для фанатов.

Мероприятие назвали созвучно с заставкой платформы перед началом фильмов - "Тудум", сообщает компания.

"Для Netflix выступят актеры и создатели кино. В обращении к поклонникам они расскажут о новых работах. Всего на "Тудум" продемонстрируют более 70 сериалов, фильмов и спецвыпусков", - говорится в сообщении.

Netflix раскроет новые подробности относительно проектов "Бриджертоны", "Корона", "Эмили в Париже", "Ведьмак", "Бумажный дом", "Половое воспитание", "Очень странные дела" и "Озарк".

Событие будут транслировать на YouTube и в Facebook. Мероприятие продлится три часа. Начало в 19:00 по киевскому времени. Во время трансляции также проведут эксклюзивные показы будущих премьер, сервис покажет пользователям новые трейлеры.

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Стриминговая аудиоплатформа Spotify представила собственный аналог популярного приложения Clubhouse для голосового общения - новую платформу под названием Greenroom. Приложение уже появилось в 135 странах мира на iOS и Android, но доступно пока только на английском языке. Greenroom позволяет создавать аудиокомнаты через учетную запись Spotify.

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Голосование Группа Green Grey должна была выступить на НСК «Олимпийский» на официальном концерте к 30-летию Независимости. Из списка приглашенных вычеркнули после видео вокалиста Дмитрия Муравицкого, на котором критикует языковой закон. Что думаете по этому поводу?
  • Песня Green Grey "Под дождем" в 1990-х была реальным хитом, формировала современное лицо украинского шоу-бизнеса. Притеснять русскоязычных исполнителей несправедливо
  • Артист, который позволяет себе публично оскорблять государственный язык, не может принимать участия в государственных концертах
  • В 2000-х украиноязычные артисты не имели шансов пробиться в эфиры из-за политики владельцев большинства каналов - промосковских олигархов. Об этом Green Grey не упоминают
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  • Позорно для рок-группы беспокоиться об официальном признании или нет государственных органов. Реальный показатель успеха - количество просмотров в Ютубе или Инстаграме
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