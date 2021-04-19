Назвали фильм открытия Каннского кинофестиваля

 
Ексклюзивы
1/5
Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность
Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность
Просмотров: 144
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 10179
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 846
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 450
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1125
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 603
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1476
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 702
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1773
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 972
Фото
Все фото
5
10
21
6
5
Фильм шел с пометкой &quot;не для села&quot;
Фильм шел с пометкой "не для села"
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Netflix снимет продолжение хита &quot;Достать ножи&quot; с Дэниелом Крейгом
Netflix снимет продолжение хита "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом
Тимур Мирошниченко отказался от фестиваля Лукашенко. Впервые за 10 лет не будет вести &quot;Славянский базар&quot;
Тимур Мирошниченко отказался от фестиваля Лукашенко. Впервые за 10 лет не будет вести "Славянский базар"
Украинец поставил провокационную оперу во Франции
Украинец поставил провокационную оперу во Франции
Видео
Все видео
Назвали фильм открытия Каннского кинофестиваля
Назвали фильм открытия Каннского кинофестиваля
Центры психологической поддержки помогают детям, потерявшим родителей
Центры психологической поддержки помогают детям, потерявшим родителей
Самые интересные украинские альбомы 2021 года, которые стоит послушать
Самые интересные украинские альбомы 2021 года, которые стоит послушать
Когда вакцины нет, государство нарушает договор с обществом
Когда вакцины нет, государство нарушает договор с обществом
Донбасс можно показать так, что будет похож на Сирию
Донбасс можно показать так, что будет похож на Сирию
Интервью
1/5
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 10179
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 846
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 450
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1134
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 2169
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 81
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
понедельник, 19 апреля 2021 19:19

Назвали фильм открытия Каннского кинофестиваля

  Комментировать
Назвали фильм открытия Каннского кинофестиваля
Актеры Адам Драйвер и Марион Котийяр сыграли главные роли в фильме "Аннетт". Премьерный показ запланирован на 6 июля после церемонии открытия нынешнего Каннского кинофестиваля. Фото: twitter.com

Фильм французского режиссера Леоса Каракса "Аннетт" откроет 74-й Каннский кинофестиваль. Премьера мюзикла состоится 6 июля на набережной Круазет в Каннах, Франция. Лента вошла в основную конкурсную программу.

Действие происходит в Лос-Анджелесе. Главные герои - внешне идеальная пара: стендап-комик с ожесточенным чувством юмора Генри и всемирно известная оперная певица Энн. Их жизни кардинально меняются после рождения дочери - Аннетт, по сюжету.

В драме снялись американский актер Адам Драйвер и француженка Марион Котийяр. Также к ансамблю присоединился звезда сериала "Теория большого взрыва" Саймон Хелберг. Саундтрек написал американская группа Sparks.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать приезжает из Бельгии лечить зубы

"Аннетт" - первая работа Леоса Каракса после ленты "Корпорация "Святые моторы" в 2012 году, премьера которого также состоялась в Каннах. Также это первая англоязычная картина постановщика.

Фильм был готов к показу на киносмотре в прошлом году, но премьеру отложили из-за пандемии.

Президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескур говорит, что каждая лента Каракса - это событие, и новинка тоже оправдает ожидания. По его словам, "Аннетт" - подарок, на который надеялись любители кино, музыки и культуры в целом в течение последнего года.

Из-за пандемии нынешний кинофорум передвинул свои привычные даты с мая-июня на 6-17 июля.

Американский режиссер Спайк Ли возглавит жюри 74-го Каннского кинофестиваля. Полный состав жюри и конкурсную программу объявят в конце мая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали фильм открытия Каннского кинофестиваля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
апреля

Расстреляли 104 жителей села

В Харькове арестовали 700 представителей интеллигенции

Столичный район сравняли с землей

Запустили первую космическую станцию

Обнаружили растение, которое отгоняет злых духов и добавляет храбрости

Самое читаемое
&quot;Груди-шары&quot;: Седокова фурор пикантным фото
"Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото Просмотров: 14508
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
10
 Просмотров: 10622
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
10
 Просмотров: 10522
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 5 Просмотров: 10179
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
8
 Просмотров: 7101
Культура
Центры психологической поддержки помогают детям, потерявшим родителей
Центры психологической поддержки помогают детям, потерявшим родителей
 Просмотров: 45
Обогнал "Игру престолов": Назвали самый дорогой сериал в истории
Обогнал "Игру престолов": Назвали самый дорогой сериал в истории Просмотров: 405
Раскрыли детали продолжения "Друзей"
Раскрыли детали продолжения "Друзей" Просмотров: 126
Назвали лучший мультфильм года
Назвали лучший мультфильм года Просмотров: 189
Оскар 2021: букмекеры в Украине и мире принимают ставки на победителей
Оскар 2021: букмекеры в Украине и мире принимают ставки на победителей Просмотров: 54
Больше всего комментируют
6
Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов
5
Россия просит помилования у всего мира
4
"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского
2
РФ не хочет мира и блокирует любые шаги - Кравчук
1
В течение 48 часов страну должны покинуть 18 российских дипломатов – МИД Чехии
Голосов: 90
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть