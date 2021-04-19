Назвали фильм открытия Каннского кинофестиваля

Актеры Адам Драйвер и Марион Котийяр сыграли главные роли в фильме "Аннетт". Премьерный показ запланирован на 6 июля после церемонии открытия нынешнего Каннского кинофестиваля. Фото: twitter.com

Фильм французского режиссера Леоса Каракса "Аннетт" откроет 74-й Каннский кинофестиваль. Премьера мюзикла состоится 6 июля на набережной Круазет в Каннах, Франция. Лента вошла в основную конкурсную программу.

Действие происходит в Лос-Анджелесе. Главные герои - внешне идеальная пара: стендап-комик с ожесточенным чувством юмора Генри и всемирно известная оперная певица Энн. Их жизни кардинально меняются после рождения дочери - Аннетт, по сюжету.

В драме снялись американский актер Адам Драйвер и француженка Марион Котийяр. Также к ансамблю присоединился звезда сериала "Теория большого взрыва" Саймон Хелберг. Саундтрек написал американская группа Sparks.

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"Аннетт" - первая работа Леоса Каракса после ленты "Корпорация "Святые моторы" в 2012 году, премьера которого также состоялась в Каннах. Также это первая англоязычная картина постановщика.

Фильм был готов к показу на киносмотре в прошлом году, но премьеру отложили из-за пандемии.

Президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескур говорит, что каждая лента Каракса - это событие, и новинка тоже оправдает ожидания. По его словам, "Аннетт" - подарок, на который надеялись любители кино, музыки и культуры в целом в течение последнего года.

Из-за пандемии нынешний кинофорум передвинул свои привычные даты с мая-июня на 6-17 июля.

Американский режиссер Спайк Ли возглавит жюри 74-го Каннского кинофестиваля. Полный состав жюри и конкурсную программу объявят в конце мая.