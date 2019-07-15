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понедельник, 15 июля 2019 14:48

Нашли 3 неизданных сценария Стэнли Кубрика

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Нашли 3 неизданных сценария Стэнли Кубрика
При жизни Стэнли Кубрик снял 13 фильмов. plotandtheme.com

В Великобритании нашли 3 ранее неизвестных сценария американского режиссера Стэнли Кубрика. Были написаны 1954-1956-го. Называются "Женатый мужчина", "Идеальный брак" и "Ревность". Их объединяет общая тема - брак.

"Идеи из этих сценариев нашли отражение в позднем фильме Кубрика "С широко закрытыми глазами" 1999-го", - говорит Натан Абрамс, профессор Бангорського университета в Уэльсе. Стэнли Кубрик писал их перед разводом с тогдашней женой танцовщицей Рут Соботка, которое произошло 1957-го.

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В прошлом году в Британии уже находили потерянный сценарий Кубрика "Горячая тайна". Он почти завершен, поэтому режиссеры при желании смогут снять фильм.

По сценарию Стэнли Кубрика уже ставили фильм. В 1999 Стивен Спилберг представил картину "Искусственный разум".

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