Нашли 3 неизданных сценария Стэнли Кубрика

При жизни Стэнли Кубрик снял 13 фильмов. plotandtheme.com

В Великобритании нашли 3 ранее неизвестных сценария американского режиссера Стэнли Кубрика. Были написаны 1954-1956-го. Называются "Женатый мужчина", "Идеальный брак" и "Ревность". Их объединяет общая тема - брак.

"Идеи из этих сценариев нашли отражение в позднем фильме Кубрика "С широко закрытыми глазами" 1999-го", - говорит Натан Абрамс, профессор Бангорського университета в Уэльсе. Стэнли Кубрик писал их перед разводом с тогдашней женой танцовщицей Рут Соботка, которое произошло 1957-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кит Харингтон и Натали Портман сыграли у Ксавье Долана

В прошлом году в Британии уже находили потерянный сценарий Кубрика "Горячая тайна". Он почти завершен, поэтому режиссеры при желании смогут снять фильм.

По сценарию Стэнли Кубрика уже ставили фильм. В 1999 Стивен Спилберг представил картину "Искусственный разум".