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воскресенье, 12 января 2020 18:49

На сцене львовского театра российского президента обсуждали писатель и художник
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Люди-легенды. Неожиданная встреча. Андрей Курков vs Юрий Кох
Фото: Ольга ВаськИв
Люди-легенды. Неожиданная встреча. Андрей Курков vs Юрий Кох
Люди-легенды. Неожиданная встреча. Андрей Курков vs Юрий Кох
Люди-легенды. Неожиданная встреча. Андрей Курков vs Юрий Кох
Люди-легенды. Неожиданная встреча. Андрей Курков vs Юрий Кох

12 января во львовском театре имени Леся Курбаса состоялся перформанс "Люди-легенды. Неожиданная встреча. Андрей Курков vs Юрий Кох". На сцене театра встретились украинский писатель Андрей Курков, чьи книги переведены на 67 языков и львовский художник Юрий Кох, выставки которого проходят во многих странах мира.

Перформанс состоял из 6 эпизодов: любовь, церковь, рок-н-ролл, альтернативная украинская национальная идея, Львов настоящий и ненастоящий, МРТ головы Путина, зал против сцены и драматический финал. В каждой части оба героя дискутировали, вспоминали, обсуждали истории и мысли на заданные темы.

Андрей Курков признался, что имеет не так много друзей-россиян и сформулировал свое видение разницы украинского и русского менталитета:

"Русские любят, обожают своего царя, вот когда он что-то не так сделает или надоест им - убивают. Я бы назвал их агрессивно-пассивными. Причем агрессивные они только вместе, а не по одному. У нас все по-другому. У каждого украинца в сердце своя Украина, и каждый лучше знает, что для его страны лучше, и смелый без группы. Украинцы сами выбирают, кого ненавидеть. И было бы все хорошо, если бы не война на востоке", - говорит писатель.

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Во время четвертой части встречи "МРТ головы Путина" участники были в белых халатах. Художник Юрий Кох считает, что российский президент Путин, возможно, владеет гипнозом.

"Чем больше мы говорим о нем, даже в отрицательном смысле, тем больше вспоминаем его и этим он питается. Думаю, надо прекратить разговоры об этом человеке", - говорит художник.

Герои перформанса вспомнили о любви, церковь, рок, гонорары и путь к успеху в профессии. Паузы между частями заполнены музыкой оркестра.

Общий роман Юрия Винничука и Андрея Куркова "Иней в глазах ее" расскажет о поисках молока Девы Марии. Это будет их ответ Дэну Брауну.

Автор: Ольга Васькив
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12
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