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среда, 10 июля 2019 14:58

На фестивале классической музыки покажут письма отца Моцарта

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На фестивале классической музыки покажут письма отца Моцарта
Состоится третий сезон фестиваля классической музыки LvivMozArt Фото: YouTube

Во Львове состоится 3-й сезон фестиваля классической музыки LvivMozArt с 3 по 11 августа.

Ключевой темой фестиваля стала музыка и литература. А ключевая фигура - немецко публицист и писатель Йозеф Рот, который родился в Бродах.

Именно в Бродах у руин синагоги состоится памятный концерт, посвященный юбилею писателя с участием львовских исполнителей и мировых звезд. На сцену выйдет южноафриканская оперная певица Пумеза Мацикиза, американский художник Абраам Броды, киноактриса Сунне Меллез. Дирижировать будет Оксана Лынив.

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Зрителей ждет опера Iyov Влада Троицкого, которая входит в десятку лучших в мире, речиталь самого быстрого пианиста Любомира Мельника, клезмер-концерт, перформансы. Во дворце Потоцких покажут документы, книги и письма Леопольда Моцарта, отца и учителя Вольфганга Амадея Моцарта.

События фестиваля будут отбывать в 10-ти локациях. Есть бесплатные и платные. Действуют отдельные скидки для студентов, участников боевых действий, пенсионеров и людей с инвалидностью. Приобрести билеты можно на сайте LvivMozArt.

28-29 июня в Измаиле Одесской области прошел 6-й международный фестиваль "Дунайская сечь". За 2 дня на нем выступило 18 групп и Национальный академический оркестр народных инструментов Украины. Gazeta.ua расскажет, как прошла "Дунайская Сечь-2019"

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