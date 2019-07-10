На фестивале классической музыки покажут письма отца Моцарта

Состоится третий сезон фестиваля классической музыки LvivMozArt Фото: YouTube

Во Львове состоится 3-й сезон фестиваля классической музыки LvivMozArt с 3 по 11 августа.

Ключевой темой фестиваля стала музыка и литература. А ключевая фигура - немецко публицист и писатель Йозеф Рот, который родился в Бродах.

Именно в Бродах у руин синагоги состоится памятный концерт, посвященный юбилею писателя с участием львовских исполнителей и мировых звезд. На сцену выйдет южноафриканская оперная певица Пумеза Мацикиза, американский художник Абраам Броды, киноактриса Сунне Меллез. Дирижировать будет Оксана Лынив.

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Зрителей ждет опера Iyov Влада Троицкого, которая входит в десятку лучших в мире, речиталь самого быстрого пианиста Любомира Мельника, клезмер-концерт, перформансы. Во дворце Потоцких покажут документы, книги и письма Леопольда Моцарта, отца и учителя Вольфганга Амадея Моцарта.

События фестиваля будут отбывать в 10-ти локациях. Есть бесплатные и платные. Действуют отдельные скидки для студентов, участников боевых действий, пенсионеров и людей с инвалидностью. Приобрести билеты можно на сайте LvivMozArt.

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