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"Мы выбрали лучшее из того, что есть на Подоле" - Роман Балаян о новом фильме "Мы есть Мы рядом"

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&quot;Мы выбрали лучшее из того, что есть на Подоле&quot; - Роман Балаян о новом фильме &quot;Мы есть Мы рядом&quot;
Фото: Arthouse Traffic В первом за 12 лет фильме Романа Балаяна "Мы есть Мы рядом" главные роли исполнили Ахтем Сеитаблаев и Катерина Молчанова

В прокат вышел новый фильм Романа Балаяна "Мы есть Мы рядом". Первая украиноязычная картина режиссера снята после 12-летнего перерыва.

У хирурга Алексея во время операции умирает его крестник. Пытаясь пережить эту потерю, человек едет к реке, где они вместе проводили время. Там он встречает странную девушку Марию-Анну. Она начинает везде следовать за ним, по сюжету.

Фильм снимали в Киеве.

"Мы выбрали лучшее из того, что имеем на Подоле", - говорит Роман Балаян. - Если бы это было в цвете, вы бы увидели в какаом плохом состоянии исторические дома. А в черно-белом этого не видно и все очень гордятся своим городом. Были еще какие-то виды Киева, которые хотел снимать. Но когда вижу бездарную якобы архитектуру последних 15-ти лет - хочется тех, кто сделал это с городом, посадить в тюрьму ".

Ахтема Сеитаблаева режиссер утвердил на роль после личного общения.

"Мы встретились в Доме кино. Я задавал вопросы, а сам присматривался. Показалось, смогу сделать так, чтобы он ничего не играл. У Сеитаблаева единственное лицо, интеллектуально соответствуещее моему фильму ".

Исполнительницу главной роли Катерину Молчанову режиссер пригласил после того, как увидел в картине "Моя бабушка Фанни Каплан".

"Когда выбираю исполнителей главных ролей, у меня не бывает много кандидатур", - говорит Балаян. - Я понял, что мне для фильма нужна Екатерина, этот человек со странным лицом ".

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Премьера фильма "Мы есть Мы рядом" состоялась в 2020-м на Киевском международном кинофестивале "Молодость". Лента также представляла Украину в основном Международном конкурсе Варшавского кинофестиваля.

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