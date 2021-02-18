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четверг, 18 февраля 2021 00:45

Музыкант Ленни Кравиц снимется в боевике

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Музыкант Ленни Кравиц снимется в боевике
Ленни Кравиц и Дженнифер Лопес снимутся в комедийном боевике Shotgun Wedding. Лопес сыграет невесту, на свадьбу которой ворвались преступники и бывший. Последнего воплотит Ленни Кравиц. Фото: Pinterest

Американский певец Ленни Кравиц снимется в комедийном боевике Shotgun Wedding.

Чувства влюбленных Дарси и Тома угасают. Решают пожениться, чтобы спасти отношения. На свадьбу ворвались преступники и взяли в заложники всех гостей. Также наведался бывший парень невесты, по сюжету.

Супругов сыграют Дженнифер Лопес и Джош Дюамель. Бывшего воплотит Ленни Кравиц.

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Режиссер - Джейсон Мур. Снял "Идеальный голос", "Гнездышко" и "Ученик чародея". Съемки начнут в апреле, премьеру запланировали в 2022 году.

Сначала роль бывшего в ленте Shotgun Wedding должен был играть Арми Хаммер. Его отстранили от проекту, потому что попал в секс-скандал. Его бывшие заявили, что Хаммер психически больной. Опубликовали переписки в Instagram.

"Актер возбуждался от мыслей, как разрезает девушек на кусочки, бреет их налысо, отрубает пальцы на ногах, а затем сохраняет за собой частицы своих рабынь. Он мечтал сломать жертве ребра, довести ее до неистового состояния, а затем сшить все назад, чтобы не потерять ценную рабыню ", - пишут американские СМИ.

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