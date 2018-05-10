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четверг, 10 мая 2018 17:37

Меловин исполнил конкурсную песню посреди улицы

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Меловин исполнил конкурсную песню посреди улицы
Меловин спел Under The Ladder под укулеле. Фото: YouTube

Певец Меловин, который представляет Украину на Евровидении, исполнил песню Under The Ladder посреди улицы в Лиссабоне. Видеороликом поделился на своей странице в Instagram.

Артист спел под аккомпанемент гавайской гитары - укулеле. На инструменте сыграл португальский музыкант и телеведущий Стефан Шпигель.

Видео с участием Меловина вошло в популярный проект Eurovision.de.

"Спасибо Eurovision.de за такой замечательный опыт. Это было очень интересно", - написал певец.

За выход в финал Меловин поборется сегодня, 10 мая. Во втором полуфинале выступит последним, под номером 18.

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Первый полуфинал песенного конкурса Евровидение состоялся 8 мая во Лиссабоне. В финал конкурса вышли представители 10 стран: Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.

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