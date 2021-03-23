"Марафон фильмов": украинцы выбирают фильмы к 30-й годовщине независимости

Украинцы имеют право выбрать фильмы на день Независимости. Фото: geek.informator.ua

В Украине за время независимости снято много фильмов, которые стали популярность, а некоторые так и остались последними в рейтингах. Украинское кинопроизводство прошло сложный путь от упадка к восстановлению и развитию.

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Современное украинское кино начало развиваться после отмены в 2011 году системы "госзаказа". Именно тогда Госкино провело первый открытый питчинг - конкурсный отбор кинопроектов на получение государственного финансирования. С тех пор вышло немало украинских фильмов, пишет Государственное агентство Украины по вопросам кино.

В честь 30-й годовщины независимости нашего государства есть возможность проголосовать за любимые украинские фильмы, которые вы хотели бы посмотреть в кинотеатрах. Опрос продлится до конца июля.

81 киноработа будет претендовать на получение 5-й Национальной кинопремии "Золота дзиґа". Таков результат отбора фильмов на соответствие требованиям регламента награды. В длинный список вошли 21 полнометражная игровая лента, 21 короткометражная игровая, 22 документальные, 1 полнометражная анимационная, 6 короткометражных анимационных и 10 сериалов.