Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко

Фото: Gazeta.ua

Пятый президент Украины Петр Порошенко приехал на львовский Book Forum.

В 13.10 он зашел на территорию форума через главный вход. Порошенко сопровождала жена Марина и экс-председатель Львовской ОГА Олег Синютка, сообщает Gazeta.ua.

Посетители просят его сфотографироваться. Аплодируют и кричат ​​"Спасибо".

В палатке издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Порошенко приобрел последний роман Марии Матиос "Буковая земля". Там встретился с писательницей и она подписала йом книгу. В издательстве Vivat пятый президент приобрел книгу Бориса Джонсона "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю". Передает книги жене.

Посетительница форума попросила Петра Порошенко подписать книгу "Мудрость тысячелетий" с притчами и афоризмами.

"Мудрость - это именно то, что нужно государству. Слава Украине!" - написал он на первой странице.

Другая женщина просит подписать книгу "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР".

"Я же не автор!" - отвечает Порошенко, но книгу подписывает.

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В издательстве Жупанского Порошенко купил книгу Джорджа Оруэлла "Глоток воздуха".

"Я очень рано начал читать. Очень люблю книги и эта любовь не проходит и сейчас. Расходы на книги - это не расходы, это - инвестиции. Поэтому сегодня мы пойдем с форума с большими сумками книг", - сказал Порошенко.

На главном культурном фестивале страны Book Forum во Львове во время официальной церемонии наградили лучшие книги. Участие в конкурсе приняли 104 издателя, сообщают организаторы. Прислали для рассмотрения 465 книг.