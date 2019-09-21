 
Ексклюзивы
1/5
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 5184
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 1791
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 342
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2826
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
1 Просмотров: 3168
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1368
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 369
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1251
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3177
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 1017
Фото
Все фото
13
22
7
3
6
&quot;Мы - за мистические тексты&quot; - на Book Forum представили новое издательство
"Мы - за мистические тексты" - на Book Forum представили новое издательство
VINNYTSIA JAZZFEST продлится 3 дня
VINNYTSIA JAZZFEST продлится 3 дня
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Самый киевский поэт Леонид Киселев умер в 22
Самый киевский поэт Леонид Киселев умер в 22
Все, что сближает с Россией будет использовано против Украины - Вятрович
Все, что сближает с Россией будет использовано против Украины - Вятрович
Видео
Все видео
Мужчина купил яхту и обрек на страдания всю семью
Мужчина купил яхту и обрек на страдания всю семью
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
Попандос и обезьяна с психунами: обзор фильма "Фокстер и Макс"
Попандос и обезьяна с психунами: обзор фильма "Фокстер и Макс"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
"Запрещенный": фильм о Стусе собрал почти 5 млн грн
"Запрещенный": фильм о Стусе собрал почти 5 млн грн
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4977
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5220
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31329
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
21 сентября 2019
Просмотров: 54
Ніхто й не думав
Марш уболівальників збірної України у Вільнюсі розпочався від Ратуші за півтори години до матчу проти Литви. На площі перед будівлею збираються ...
суббота, 21 сентября 2019 14:44

Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
7

  Комментировать

На книжный форум приехал Петр Порошенко
Фото: Gazeta.ua
На книжный форум приехал Петр Порошенко
На книжный форум приехал Петр Порошенко
На книжный форум приехал Петр Порошенко
На книжный форум приехал Петр Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко приехал на львовский Book Forum.

В 13.10 он зашел на территорию форума через главный вход. Порошенко сопровождала жена Марина и экс-председатель Львовской ОГА Олег Синютка, сообщает Gazeta.ua.

Посетители просят его сфотографироваться. Аплодируют и кричат ​​"Спасибо".

В палатке издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Порошенко приобрел последний роман Марии Матиос "Буковая земля". Там встретился с писательницей и она подписала йом книгу. В издательстве Vivat пятый президент приобрел книгу Бориса Джонсона "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю". Передает книги жене.

Посетительница форума попросила Петра Порошенко подписать книгу "Мудрость тысячелетий" с притчами и афоризмами.

"Мудрость - это именно то, что нужно государству. Слава Украине!" - написал он на первой странице.

Другая женщина просит подписать книгу "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР".

"Я же не автор!" - отвечает Порошенко, но книгу подписывает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все, что сближает с Россией будет использовано против Украины - Вятрович

В издательстве Жупанского Порошенко купил книгу Джорджа Оруэлла "Глоток воздуха".

"Я очень рано начал читать. Очень люблю книги и эта любовь не проходит и сейчас. Расходы на книги - это не расходы, это - инвестиции. Поэтому сегодня мы пойдем с форума с большими сумками книг", - сказал Порошенко.

На главном культурном фестивале страны Book Forum во Львове во время официальной церемонии наградили лучшие книги. Участие в конкурсе приняли 104 издателя, сообщают организаторы. Прислали для рассмотрения 465 книг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
сентября

Самый киевский поэт Леонид Киселев умер в 22

Самое читаемое
&quot;Занимайтесь любовью, а не войной&quot;: спорный фотопроект Стивена Мейзеля
"Занимайтесь любовью, а не войной": спорный фотопроект Стивена Мейзеля
19
 Просмотров: 61240
Что делают собаки, когда хозяев нет дома
Что делают собаки, когда хозяев нет дома
27
 Просмотров: 29395
Кто вы такая? – &quot;слуга&quot; Тищенко снова отличился
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
 4 Просмотров: 21106
Возле Офиса президента собрались сотни активистов: подробности
Возле Офиса президента собрались сотни активистов: подробности
 1 Просмотров: 11108
В Одессу зашел военный корабль США,
В Одессу зашел военный корабль США, Просмотров: 10179
Культура
"Видавництво" презентовало перевод детских бестселлеров Патрика Несса
"Видавництво" презентовало перевод детских бестселлеров Патрика Несса
 Просмотров: 27
"Война в 140 знаках": на Book Forum привез книгу британский репортер
"Война в 140 знаках": на Book Forum привез книгу британский репортер
 Просмотров: 351
"Мы - за мистические тексты" - на Book Forum представили новое издательство
"Мы - за мистические тексты" - на Book Forum представили новое издательство
13
 Просмотров: 279
VINNYTSIA JAZZFEST продлится 3 дня
VINNYTSIA JAZZFEST продлится 3 дня
22
 Просмотров: 225
"Хорошая вещь надо брать" - Карпа рассказала о своем романе
"Хорошая вещь надо брать" - Карпа рассказала о своем романе
 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
6
Вакарчук – Зеленскому: Сдаете национальные интересы?
4
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
4
Богдан предлагает разделить Нацгвардию
2
Доллар продолжает дешеветь
2
Хамы, быдло, жлобы: топ разочарований крымского лета
Голосов: 489
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua