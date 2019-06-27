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четверг, 27 июня 2019 21:45

Лидер Radiohead презентовал альбом, фильм и книгу

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Лидер Radiohead презентовал альбом, фильм и книгу
В сольной музыкальной карьере Том Йорк часто записывает саундтреки к фильмам. nme.com

Лидер английской группы Radiohead Том Йорк представил сольный альбом. Пластинка получила название Anima. В релиза вошли 9 композиций. Это 3 сольный альбом лидера Radiohead.

Том Йорк планирует выпустить релиз и в виде CD-диске. Презентация состоится 19 июля. Кроме этого англичанин опубликует книгу с лирикой и "странными рисунками". Ее создал художник Стэнли Донвудом и сам Йорк под псевдонимом Dr.Tchock.

В поддержку альбома на платформе Netflix вышел одноименный фильм, режиссером которого выступил оскароносный Пол Томас Андерсон. Том Йорк уснул в вагоне метро, после чего не смог выбраться. Музыкант попал в сюрреалистический мир, по сюжету.

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Английская группа Radiohead признается музыкальными фанатами одной из самых печальных групп. В 2017-м комитет Канадского национального исследовательского совета попытался научным методом выявить самую депрессивную песню коллектива. По их данным это композиция High and Dry с 2 альбома музыкантов Pablo Honey.

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27
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